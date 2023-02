Norwegen will hohe Gasproduktion einige Jahre halten

Norwegen wird seine hohe Gasproduktion nach Aussagen von Ministerpräsident Jonas Gahr Store noch einige Jahren halten können. “Ich habe den Partnern hier gesagt, dass wir dieses Niveau die nächsten vier, fünf Jahre halten können”, sagte Store in München am Rande der Sicherheitskonferenz in einem am Sonntag veröffentlichten Reuters-TV-Interview. Norwegen habe seine Produktion im vergangenen Jahr um zehn Prozent erhöht und liefere mittlerweile 30 Prozent des Gasbedarfs Europas.

Das skandinavische Land hat mit der Ausweitung der Förderung dazu beigetragen, dass es trotz des fehlenden russischen Gases in diesem Winter zu keiner Gasmangellage etwa in Deutschland kam.

Ob die Gaspreise in den kommenden Monaten wieder anziehen könnten, wie dies etwa der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA) für möglich hält, wollte Store nicht sagen. “Niemand kann sagen, was in den nächsten Monaten passieren wird.” Wichtig sei, dass man in Erneuerbare Energie investiere. “Es gibt eine riesige Energie-Transformation, die wir unterstützen müssen.”