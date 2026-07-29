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Der Ölpreis reagierte umgehend auf die neuen Angriff im Iran-Krieg

Ölpreise legen erneuter Eskalation im Iran-Krieg wieder zu

Mittwoch, 29. Juli 2026 | 08:44 Uhr
Der Ölpreis reagierte umgehend auf die neuen Angriff im Iran-Krieg
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
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Von: APA/dpa-AFX

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach deutlichen Verlusten der vergangenen Handelstage wieder gestiegen. Die Notierungen legten kräftig zu, nachdem der Iran erstmals seit dem US-Angriffsstopp ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert hatte. Für Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im September wurden 87,15 US-Dollar (76,67 Euro) gezahlt und damit fast vier Prozent mehr als am Vortag.

Zuvor war der Preis für Rohöl der Sorte Brent drei Handelstage in Folge gefallen, nachdem er in der vergangenen Woche zeitweise auf über 100 Dollar je Barrel gestiegen war. Die USA und der Iran hatten ihre gegenseitigen Angriffe zeitweise gestoppt und damit den Rückgang der Ölpreise ausgelöst.

In der Nacht auf Mittwoch waren aber nach Informationen des US-Nachrichtenportals “Axios” iranische Raketen in Richtung eines US-Stützpunktes in Jordanien geflogen. Alle Geschosse seien abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit, ohne Angabe des Ziels der Angriffe. Derweil griffen die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Verbündeten Saudi-Arabien im Irak “Terroristen” an, die dem Iran nahestünden.

Ölmarkt rechnet vorerst mit keiner Entspannung

Am Ölmarkt wird vorerst nicht mit einer Entspannung der Lage für die Öltransporte durch die Straße von Hormuz gerechnet. “Die anhaltende Bedrohung durch Raketen, Minen, Drohnen und Maßnahmen Teherans wird einen erheblichen Teil des Schifffahrtsmarktes davon abhalten, sich zu engagieren”, heißt es in einer Einschätzung der Investbentbank RBC Capital Markets.

Der auf Internetseiten sichtbare Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz – die den Persischen Golf mit seinen Ölfördergebieten mit den Weltmärkten verbindet – blieb am frühen Mittwoch weiter gering. Mit den jüngsten Angriffen des Iran dürfte sich an dieser Entwicklung vorerst wenig ändern.

Unterdessen greifen Industriestaaten weiter verstärkt auf ihre Ölreserven zurück. In den USA hat der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 3,3 Millionen Barrel verzeichnet. Im weiteren Verlauf des Tages werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwartet.

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