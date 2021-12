Österreich Spitzenreiter bei Preisanstieg für Gebrauchtautos

Die Gebrauchtwagenpreise in Österreich liegen heuer im Schnitt bei 22.949 Euro, ein Plus von 13 Prozent oder 2.637 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Damit stiegen die Preise für Altautos stärker als in Deutschland (zehn Prozent), Italien (sieben Prozent) oder Frankreich (zwei Prozent), rechnete heute die Verkaufsplattform Autoscout24 vor. Europaweit habe der Anstieg bei acht Prozent gelegen – bei einem Rückgang des Angebotes um elf Prozent.

“Mit Blick auf die Preisdynamik im Gebrauchtwagenmarkt ist 2021 ein absolutes Ausnahmejahr”, so André Eckert, Country-Manager von AutoScout24 in Österreich. Aus dem Nachfragemarkt bei Gebrauchtwagen sei ein Angebotsmarkt geworden. Die beliebtesten Marken am europäischen Gebrauchtwagenmarkt waren heuer einmal mehr die Deutschen, angeführt von VW vor Mercedes und BMW. Für den begehrtesten Wagen, den VW Golf, mussten europaweit im Schnitt 19.046 Euro hingeblättert werden.

Auffallend sei, dass die Attraktivität von E-Autos als Gebrauchte spürbar zugenommen habe. Spitzenreiter beim Gebrauchtauto-Verkauf ist heuer der Renault ZOE mit einem Durchschnittspreis von 16.412 Euro. Im Vergleich deutlich teurer sind die Teslas, auf den Rängen Zwei und Drei: 49.026 Euro werden im Schnitt für das Model 3 fällig und sogar 51.955 Euro für das Model S. “Die 27.101 Euro, die der BMW i3 auf Platz vier kostet, erscheinen da schon fast wie kleines Geld. Am günstigsten sind aber die Fans des Smart forTwo unterwegs, der mit einem europäischen Durchschnittspreis von 16.084 Euro auf Rang fünf vorfährt”, rechnete Eckert am Dienstag in einer Aussendung vor.