OMV verkauft Malaysia-Beteiligung um 903 Mio. Dollar

Der teilstaatliche börsennotierte Öl- und Gaskonzern OMV hat sich mit dem französischen Energieunternehmen TotalEnergies auf den Verkauf seines 50-prozentigen Anteils an SapuraOMV in Malaysia geeinigt. Der gesamte Cash-wirksame Kaufpreis belaufe sich auf 903 Mio. US-Dollar (rund 833 Mio. Euro) und beinhalte unter anderem die Rückzahlung eines ausstehenden Gesellschafterdarlehens, das von OMV an SapuraOMV gewährt wurde, teilte die OMV am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Von: apa