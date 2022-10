Online-Gewinnspiel der Bauernjugend geht in die Halbzeit

Bozen – Nach einem erfolgreichen Start geht das Online-Gewinnspiel „Auf den Spuren… deiner Vorratskammer“ der Südtiroler Bauernjugend nun dem Ende zu. Die Quizfragen zu den ersten vier Wochenthemen sind online. Diese Woche beginnt die fünfte Woche mit sechs neuen Quizfragen zum Thema „Honig“. Wer sein Wissen über regionale Produkte in Südtirol beweisen will, kann sich auch jetzt noch auf www.spuren.bz.it registrieren und fleißig mitraten und tolle Preise gewinnen.

Südtiroler aus allen Landesteilen raten bereits seit vier Wochen beim Online-Gewinnspiel mit und tauschen sich bei manchen kniffligen Fragen mit Freunden und Bekannten aus. „Bis zur Halbzeit haben uns schon über 1000 Anmeldungen erreicht und es werden stetig mehr. Es freut uns sehr, dass das Quiz bei den Spielern so gut ankommt“, so Angelika Springeth, Landesleiterin der Südtiroler Bauernjugend.

Interaktives Gewinnspiel

Jede der sechs Spielwochen steht unter einem bestimmten Thema. Diese reichen von den köstlichen Marillen im Vinschgau bis hin zu den Weinreben im Unterland. Wer schlau ist, tauscht sich mit Bekannten oder Freunden aus. Etwas Neues hat sich die Bauernjugend für die bereits fünfte Auflage auch einfallen lassen. Einige Fragen, die es zu erraten gilt, werden mit Foto, Audiodatei oder Video abgebildet. Dies verleiht dem Gewinnspiel einen zusätzlichen Lerneffekt.

Jederzeit und überall mit raten

Ob zu Hause oder Unterwegs – jederzeit ist es möglich sich mit PC, Tablet oder Handy auf www.spuren.bz.it zu registrieren oder anzumelden. Es spielt keine Rolle, wann die Registrierung für das Gewinnspiel erfolgt, jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer werden alle bis dahin freigeschalteten Quizfragen in seinem Profil automatisch zugespielt.

Tolle Preise gewinnen

Am Ende ist es wichtig, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle Quizfragen beantwortet haben. Wer alles richtig hat, nimmt automatisch an der Verlosung der tollen Sachpreise teil. Auf die Gewinner wartet eine atemberaubende Heißluftballonfahrt für zwei Personen, eine Küchenmaschine der Marke Kenwood und dazu einen Einkaufsgutschein von 200 Euro bei Frox oder einen Gutschein im Wert von 400 Euro für ein Urlaubswochenende auf einem Bauernhof in Südtirol. Zusätzlich zu den Hauptpreisen wird in jeder der sechs Spielwochen ein Upcycling-Rucksack von „Dein Südtiroler Bauer“ verlost.

Starke Partner

Erst starke Partner ermöglichen die Initiative. Die Südtiroler Bauernjugend dankt dem Amt für Jugendarbeit, Raiffeisen, Frox, LOOGO srls, Elektro Reichhalter, Roter Hahn, Südtiroler Apfelkonsortium, Sennereiverband, Ungerer KG, Dein Südtiroler Bauer, sowie den Medienpartnern Dolomiten, stol.it, Radio Tirol und Südtirol 1 für die Unterstützung.