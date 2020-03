OPEC-Förderkürzung mit Partnern um 1,5 Mio. Barrel

Das Ölkartell OPEC will angesichts der Auswirkungen des neuartigen Coronavirus auf die Weltwirtschaft eine deutliche Verringerung der aktuellen Rohölförderung erreichen. Die OPEC forderte am Donnerstag laut einer Mitteilung eine Förderkürzung um 1,5 Millionen Barrel (je 159 Liter) Öl pro Tag für das zweite Quartal.

Eine Million Barrel sollen dabei die 14 OPEC-Staaten einsparen, 500.000 Barrel die zehn Kooperationspartner, darunter Russland. Die Kürzung entspräche insgesamt rund 1,5 Prozent der weltweiten Ölproduktion. Ob Russland dem zustimmt, ist fraglich. Am Freitag beraten die OPEC-Staaten mit ihren Kooperationspartnern über den Vorschlag.

Die OPEC und ihre Partner stehen unter großem Druck, weil die Verbreitung des neuartigen Coronavirus weltweit zu wirtschaftlichen Problemen geführt hat. In den vergangenen Wochen ist der Ölpreis insgesamt deutlich gefallen: Zum Jahreswechsel lag der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bei mehr als 65 US-Dollar, am Donnerstagvormittag stand er dagegen unter 52 US-Dollar (46,7 Euro).

Die “OPEC+” versucht seit drei Jahren, mit Förderlimits den Ölpreis zu stabilisieren. Vor allem Saudi-Arabien hat großes Interesse an einem deutlich höheren Ölpreis.

Das Ministertreffen des Ölkartells hatte zuvor mit Fiebermessen und einem Appell zum Zusammenhalt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten begonnen. Sämtlichen Ministern und ihren Begleitern wurde aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des neuartigen Coronavirus beim Betreten des OPEC-Gebäudes in Wien zunächst die Körpertemperatur gemessen.

Die 14 OPEC-Staaten waren zudem aufgerufen, ihre Delegationen möglichst klein zu halten. Im Konferenzsaal wiesen große Banner darauf hin, sich die Hände gründlich zu waschen und das Händeschütteln sowie Umarmungen zu vermeiden. Zudem erhielten die Minister Hinweise und Tipps von einem Mediziner, der vor allem darauf hinwies, dass die Ansteckungsgefahr in der österreichischen Hauptstadt mit Blick auf die aktuell geringe Zahl von Fällen sehr gering sei.

Der algerische Energieminister und aktuelle Vorsitzende der OPEC-Konferenz, Mohamed Arkab, betonte in seiner Eröffnungsrede, dass das Ministertreffen zu einer Zeit stattfinde, in der das neuartige Coronavirus umfassend auf die Wirtschaft Einfluss nehme. “Komplexe Herausforderungen erfordern Kollegialität und abgestimmte Handlungen”, sagte Arkab. Es handle sich aktuell um einen “kritischen Augenblick” in der Geschichte der OPEC.

Der Preis für Nordseeöl der Sorte Brent stieg am Donnerstag um 1,4 Prozent auf 51,80 Dollar (46,56 Euro) je Barrel. Seit Jahresanfang hat sich Erdöl um etwa ein Fünftel verbilligt. Das macht vor allem den OPEC-Ländern zu schaffen. Russland dagegen gab an, mit dem derzeitigen Preisniveau leben zu können. Der Ausbruch des Coronavirus drückt auf die Ölnachfrage, weil Flüge gestrichen und Reisen abgesagt wurden, um eine weitere Verbreitung des Erregers zu verhindern und ein Einbruch der Weltkonjunktur befürchtet wird.

