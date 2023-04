“Patch Quest”: Reise durch ein Flicken-Labyrinth – Z: 1670

Ob Rollenspiele, Action-Adventures oder Roguelikes: Die Auswahl an verschiedenen Videospiel-Genres scheint schier unendlich. Das Game “Patch Quest” wagt sich an die große Aufgabe, mehrere davon in einem Spiel zu vereinen. Die Welt des Spiels besteht aus einem Labyrinth voller Flicken, das man in vier Richtungen erkunden kann.

Angeleitet von einem sprechenden Roboter-Rucksack macht man sich auf dem Weg, “Patchlantis” Schritt für Schritt wieder aneinander zu nähen. Auf jedem Flicken erwarten einen Horden an Gegnern wie Eichhörnchen oder Schnecken.

Die Tierchen beschießt man nicht nur, sondern kann sie mit einem Lasso auch einsammeln. Nimmt man diese in das eigene Team auf, bieten sie jeweils einzigartige Fähigkeiten, die einem im Kampf weiterhelfen. Erledigt man dagegen Gegner, lassen sie Items fallen, die man in der Basis anbauen und später als starke Power-Ups ernten kann.

Nach jedem verlorenen Spiel-Leben beginnt man zwar von vorne, und die Flicken werden auf der Karte zufällig neu verteilt. Die eingesammelte Beute macht einen im nächsten Anlauf aber umso stärker, und das Besiegen der gefährlichen Bossgegner wird immer realistischer.

Der Schwierigkeitsgrad ist stets einstellbar, und obwohl das Spiel mit farbenfroher Zeichentrickoptik eigentlich ziemlich niedlich wirkt, wird es auf dem höchsten Level doch zur harten Nuss.

Mit Shooter-Elementen bis hin zum Pokémon-artigen Monstersammeln ist Abwechslung in “Patch Quest” garantiert. Noch dazu erhält man das Spiel recht günstig. Alles in allem ein verlockendes Paket voller Überraschungen.

“Patch Quest” ist für PC erhältlich und kostet rund 15 Euro.