Pestizide: Abschlussbericht von UN-Sonderberichterstatter Orellana präsentiert

Genf/Brüssel/Mals – Beim 51. regulären Treffen des UN-Menschenrechtsrat (51st regular session of United Nations Human Right Council) in Genf (Schweiz) wurde am 20. September der Abschlussbericht des UN-Sonderberichterstatter Marcos A. Orellana präsentiert.

Am 8. Dezember 2021 hatte sich UN-Sonderberichterstatter Marcos A. Orellana mit PAN-Europe Vorstandsmitglied Koen Hertoge getroffen. Die UN hatte Marcos A. Orellana im August 2020 mit einem Mandat mit dem Schwerpunkt Auswirkungen von Umweltverschmutzung auf die Menschenrechte (Special rapporteur on toxics and human rights) beauftragt.

Im Fokus der Besprechung standen die in Südtirol durchgeführten Spielplatzstudien, wo eine ganzjährige Pestizidbelastung nachgewiesen wurde. Vor allem die nachgewiesenen hormonell-wirksamen Chemikalien (EDC = endocrine-disrupting-chemicals) weckten grosses Interesse, denn bei EDCs können bereits kleine Mengen eine gesundheitliche Gefahr darstellen.

Der zweite Punkt der Besprechung war die in 2014 in der Gemeinde Mals durchgeführte Volksabstimmung für eine Pestizid-freie Gemeinde.

Auch die mangelhafte Umsetzung der EU Richtlinie 2009/128 (Nachhaltige Verwendung von Pestiziden) im Bezug auf den Schutz von gefährdeten Personengruppen in bestimmten Gebieten (z.B. Spielplätze) sowie die jahrelange Verspätung des Nationalen Aktionsplans wurden beim Gespräch thematisiert.

Der UN-Sonderberichterstatter hat diese Themen mit den zuständigen Ministerien (Gesundheitsministerium/Landwirtschaftsministerium) in Rom ausführlich besprochen und nun liegt der Abschlussbericht vor.

Diesen Abschlussbericht wurde am 20. September im 51. regulären Treffen des UN-Menschenrechtsrat in Genf (Schweiz) präsentiert. Der Menschenrechtsrat ist ein zwischenstaatliches Gremium innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, das für die Stärkung der Förderung und des Schutzes der Menschenrechte auf der ganzen Welt sowie für die Behandlung von Situationen von Menschenrechtsverletzungen und die Abgabe von Empfehlungen dazu zuständig ist. Es hat die Möglichkeit, alle thematischen Menschenrechtsfragen und -situationen zu erörtern, die das ganze Jahr über seine Aufmerksamkeit erfordern.

Marcos A. Orellana zeigt sich in seinem Abschlussbericht ernsthaft besorgt über die Situation der kontaminierten Spielplätze in Südtirol, denn die Kontaminierung von Nicht-Zielflächen könnte eine gesundheitliche Gefahr – vor allem für Kinder – darstellen.

Weiter plädiert er für die Errichtung von Bufferzonen in angemessene Grösse zwischen landwirtschaftliche Anbauflächen und sensible Zonen (Spielplätze, Sportanlagen, Schulhöfe, …), private Gemüsegarten und Bioanlagen, um mögliche Abdrift weitgehend zu reduzieren.