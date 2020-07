Polizei richtet in Commerzialbank-Causa “Soko Commerz” ein

Im Landeskriminalamt Burgenland ist nun für die Aufarbeitung des Bilanzskandals um die Commerzialbank Mattersburg eine eigene “Soko Commerz” eingerichtet worden. Die Sonderkommission bestehe aus zehn Beamten der Landespolizeidirektion, die bereits Erfahrungen im Bereich von Bankendelikten gemacht haben, berichtete die Polizei am Dienstag.

Die Soko werde mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), auf deren Anordnung bereits mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt worden seien, zusammenarbeiten. Zudem erfolge die Aufarbeitung auch in enger Zusammenarbeit mit dem eingesetzten Staatskommissär und dessen Team.

Man gehe davon aus, dass die Ermittlungen mehrere Monate in Anspruch nehmen werden. Aufgrund der Komplexität des Falles habe man sich deshalb auch zur Einrichtung der “Soko Commerz” entschlossen, so die Polizei.

Die Mitglieder der Soko hätten in der Vergangenheit alle im Burgenland angefallenen Malversationen im Bankensektor untersucht und hätten teilweise auch das Bundeskriminalamt in Wien unterstützt. Das Kernteam werde je nach Ermittlungssachverhalt mit zusätzlichen Beamten der Landespolizeidirektion anlassbezogen erweitert.

Die SPÖ will indes am Dienstag eine parlamentarische Anfrage an Justizministerin Alma Zadic (Grüne) einbringen. Damit solle aufgeklärt werden, “warum seit 2015 trotz der vielen Anzeichen der Tatbestand der Untreue nicht festgestellt werden konnte”, betonte Nationalratsabgeordneter Christian Drobits in Eisenstadt.

Mit der Anfrage sollen die Ermittlungsschritte und Weisungsketten offengelegt werden, nachdem in den vergangenen Jahren mehrere Behörden den Verdacht der Untreue bei der Commerzialbank behandelt hätten. Für ihn sei unklar, warum die Verfahren mangels Anfangsverdachts eingestellt wurden, sagte Drobits. “Es hat drei Whistleblower gegeben und trotzdem wurde kein Anfangsverdacht festgestellt?”

Er erwarte sich nun “schonungslose Aufklärung”, es gehe um “Kontrollversagen und die Frage, wer letztlich die Verantwortung für diesen riesigen Schaden zu tragen hat”, betonte Drobits. Geplant sei außerdem eine weitere Anfrage an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) zur Finanzmarktaufsicht.