Prämierung der besten Bachelor- und Masterarbeiten zur Südtiroler Wirtschaft

Bozen – Die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs „Bachelor- und Masterarbeiten zur Südtiroler Wirtschaft“ (Wintersemester 2021/22) wurden kürzlich in der Handelskammer Bozen ausgezeichnet. Alexa Satto Mair und Matteo Czeslik durften sich dabei über ein Preisgeld von je 1.500 Euro freuen. Auch in diesem Studienjahr wird der Wettbewerb wieder ausgeschrieben.

Beim Wettbewerb des WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen können interessierte Studierende die Forschungskonzepte ihrer Bachelor- und Masterarbeiten zur Südtiroler Wirtschaft einreichen. Die zwei Gewinner des Wintersemesters 2021/22 stellten bei der Prämierungsfeier die Ergebnisse ihrer Abschlussarbeiten vor und erhielten eine Urkunde sowie ein Preisgeld von je 1.500 Euro.

Die Masterarbeit von Alexa Satto Mair aus Schlanders trägt den Titel „Wie Travel-Influencer:innen Destinationsmarketing unterstützen und Besucher:innen lenken können am Beispiel von Südtirol“. Um ihre Forschungsfragen zu beantworten, befragte sie online über 1.000 Personen aus Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei zeigte sich, dass im Südtiroler Tourismus weiterhin Potenzial für Marketing durch Influencer besteht. Ihre Handlungsempfehlungen für die zukünftige Arbeit mit Influencern sind unter anderem der Fokus auf neue Zielgruppen, die Unterstreichung von Nachhaltigkeitsthemen und Echtheit beim Content.

Die Ausrichtung auf inklusives und diskriminierungsfreies Reisen in Bezug auf die Geschlechtsidentität bzw. die Sexualität der Reisenden wird zunehmend wichtiger. In seiner Bachelorarbeit „Der Status Quo von nicht-heteronormativem Tourismus in Südtirol“ untersuchte Matteo Czeslik aus Bayern die Situation in Südtirol. Seine Analysen ergaben, dass die Südtiroler Beherbergungsbetriebe grundsätzlich bereit sind, LGBT-Reisende aufzunehmen. Verbesserungspotenzial gibt es jedoch insbesondere bei der Zugänglichkeit zu Informationen über LGBT-freundliche Beherbergungsbetriebe.

„Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig Südtirols. Es freut uns, dass die zwei Gewinner den Sektor aus einem neuen Blickwinkel beleuchteten und klare Handlungsempfehlungen für die Südtiroler Tourismusakteure ableiten konnten“, unterstreicht WIFO-Direktor Georg Lun.

Wettbewerb „Bachelor- und Masterarbeiten zur Südtiroler Wirtschaft“

Die Fristen für das laufende Studienjahr sind vom 1. Dezember 2022 bis 31. Januar 2023 (für das Wintersemester) und vom 10. April bis 11. Juni 2023 (für das Sommersemester). Pro Semester werden die drei besten Exposés wieder mit je 1.500 Euro prämiert. Alle Unterlagen und Informationen sind auf der Webseite www.wifo.bz.it/thesis zu finden.