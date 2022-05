Preis für Meraner Ritz-Schüler

Meran – Evan Planchensteiner, Schüler der italienischsprachigen Hotelfachschule “Cesare Ritz” in Meran, hat die diesjährige Ausgabe der “Combiguru Challenge” gewonnen.

­­

Seit dem Jahr 2017 gibt es die “Combiguru Challenge”, bei der sich Schülerinnen und Schüler der Berufsschulen für das Gastgewerbe messen können. Der Wettbewerb ist eine Initiative des Unternehmens Unox. Dabei werden theoretisches Wissen und praktisches Können abgefragt. In diesem Jahr haben Schülerinnen und Schüler von über 140 Berufsschulen aus ganz Italien daran teilgenommen.

Zu den diesjährigen Gewinnern zählt auch Evan Planchensteiner, Schüler der vierten Klasse der Hotelfachschule “Cesare Ritz” in Meran. Der Preis sieht vor, dass Evan einen einwöchigen Profikurs in der Kochschule “Chef in Campus” im Naturschutzgebiet Monte Rufeno (Viterbo/Latium) sowie einen weiteren Kurs nach freier Wahl bei der renommierten Koch- und Patisserieschule CAST Alimenti (Brescia) absolvieren darf.