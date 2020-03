Premier Rutte: Haben Klopapier um zehn Jahre zu “kacken”

Mark Rutte weiß, was die Menschen wirklich beschäftigt

Die Niederlande verfügen nach den Worten von Ministerpräsident Mark Rutte über ausreichend Klopapier: “Wir haben soviel, wir können zehn Jahre kacken”, sagte Rutte am Donnerstag vor laufenden Kameras beim Besuch eines Supermarktes in Den Haag. Das Video machte umgehend die Runde in den sozialen Netzen.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurde immer wieder über Hamsterkäufe berichtet, unter anderem auch bei Toilettenpapier. Auch in Österreich war WC-Papier Ende voriger und Anfang dieser Woche in manchen Supermärkten oder Drogeriemärkten Mangelware gewesen, mittlerweile läuft die Versorgung wieder gut.

Rutte war während des Rundgangs von einer Kundin gefragt worden, ob er selbst noch genug Klopapier habe. Zugleich wies sie ihn darauf hin, dass das Geschäft gerade wieder damit beliefert worden sei. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wird immer wieder über Hamsterkäufe berichtet, unter anderem auch bei Toilettenpapier.