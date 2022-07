Programmieren auf Ukrainisch

Bozen – Vladislav, Maksym, Yana, Dariia, Nikita und Ihor: So heißen die sechs Jugendlichen aus der Ukraine, für die Coding4Kids in Brixen eine eigene Programmierwoche auf Ukrainisch organisiert hat. Die Caritas hatte einige Wochen vor dem Start des heurigen Sommerprogrammes die Organisatoren der Programmier-Initiative kontaktiert und die Idee angeregt, den in Brixen untergebrachten Kids aus der Ukraine diese Möglichkeit anzubieten. Bei der Initiative lernen Jugendliche von 10 bis 14 Jahren Südtirolweit eine Woche lang spielerisch Programmieren.

„Wir waren sofort begeistert von dieser Idee und haben sehr kurzfristig alles entsprechend organisiert‘, so der Initiator und Mitorganisator von Coding4Kids, Arnold Malfertheiner, Präsident der Werbefachleute Target im hds.

Kahn Hasham, der Initiator auf Seiten der Caritas, hat die ukrainische Gruppe dabei unterstützt. „Da die Kids noch kein Deutsch oder Italienisch sprechen und auch English nur sehr gebrochen beherrschen, war es gar nicht so einfach, den Kids diese neue Programmiersprache zu vermitteln“, so Hasham. Das Team von Coding4Kids hat die Software dazu in ukrainischer Sprache organisiert und den Referenten entsprechend gebrieft. Den Rest haben die Kids aus der Ukraine durch die spielerische und lockere Herangehensweise selbst in den Griff bekommen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diesen vom Krieg gebeutelten Jugendlichen damit eine sinnvolle und lehrreiche Beschäftigung anbieten konnten und sie somit vielleicht von den Geschehnissen zuhause ein wenig ablenken konnten“, so Alexander Fill, als Präsident der IT-Dienstleister im hds ebenfalls Mitverantwortlich für das gute Gelingen der Initiative.

Nachdem die erste Woche so erfolgreich gelaufen ist, wird einer zweiten Gruppe ukrainischer Kinder am Ende des Sommerprogrammes von Coding4Kids eine weitere Woche in Brixen angeboten. Da es an einigen Standorten in Südtirol für den Sommer noch letzte Restplätze gibt, sind auch alle Jugendlichen aus Südtirol herzlich eingeladen, sich noch kurzfristig eine freie Programmierwoche zu sichern. Letzte freie Kurstermine unter www.coding4kids.it.