Promotorenkomitee für Ex-Nato-Areal trifft Landesrat Massimo Bessone

Natz-Schabs – Kürzlich fand ein Treffen des Promotorenkomitees für das Ex-Nato-Areal mit Landesrat Massimo Bessone statt. Dieser war im Jahre 2020 über seinen Kompetenzbereich als verantwortlicher Landesrat für Vermögen wesentlich an der Übertragung des Areals an die Gemeinde beteiligt. „Damit wurde ein großes und lang gehegtes Herzensanliegen der Bevölkerung einen Schritt weiter gebracht. Jetzt muss es darum gehen, die Naherholungszone zum Wohle aller zu verwirklichen“, so das Promotorenkomitee.

Die Geschichte ist bekannt: Im Jahr 2020 hat das Land das Ex-Nato-Areal zur 30-jährigen Nutzung an die Gemeinde übertragen. Dort sollte aufgrund eines entsprechenden Konzeptes eine Naherholungszone entstehen: mit Klettergarten, Bade- und Eislaufteich und vielen weiteren Einrichtungen für Jugend und Familie sowie die museale Aufarbeitung der Geschichte des Nato-Stützpunktes.

Inzwischen aber ist das Bodenverbesserungskonsortium Natz-Schabs auf den Plan getreten und möchte auf dem öffentlichen Grund etwa 3,5 Hektar für ein Beregnungsbecken verbauen. „Wir sind nicht gegen das Speicherbecken an sich, es geht aber um den Standort, der richtig gewählt werden muss, um nicht die Zukunft des Ex-Nato-Areals und seine Zweckbestimmung als Naherholungszone für die ganze Bevölkerung zu verbauen“, so die Promotoren für das Ex-Nato-Areal.

Antrag für Volksbefragung eingereicht

„Wir konnten diese Pläne für das Speicherbecken im Ex-Nato-Areal, über welche die breite Bevölkerung kaum etwas wusste, im letzten Moment stoppen und haben mittlerweile einen Antrag für eine Volksbefragung in der Gemeinde eingereicht, um die gesamte Bevölkerung mit dem Thema zu befassen und eine Zweckbestimmung im Sinne der Allgemeinheit zu erreichen“, so die Sprecher des Komitees, Monika Hofer und Gabriel Klement.

Vergangene Woche trafen sich die Promotoren mit Landesrat Massimo Bessone, um mit ihm die Überlegungen, Bedenken sowie Argumente gegen ein Speicherbecken im Ex-Nato-Areal zu erörtern. „Wir appellieren an alle Beteiligten, einen alternativen Standort zu suchen, da im Ex-Nato-Areal von Natz-Schabs die Verwirklichung der Naherholungszone stark gefährdet oder gar verhindert würde. Es geht um Sicherheitsaspekte, Einschränkungen für die künftige Entwicklung und vieles mehr“, so das Promotorenkomitee im Gespräch mit dem Landesrat.

„Es verwundert schon sehr, wie hier mit öffentlichem Grund umgegangen werden soll und klammheimlich ein Projekt für ein Beregnungsbecken in dieser Größenordnung an der Bevölkerung vorbei entwickelt wurde“, kritisierte Angelika Hofer: „Nebenbei geht aus der Konzession zwischen Land und Gemeinde klar hervor, dass im Ex-Nato-Areal eine attraktive Naherholungszone für die gesamte Region entstehen soll – nix anderes. Es steht dort schwarz auf weiß, dass das Konzept von Michaeler & Partner umzusetzen ist.“ Hofer bemängelt zudem, dass der Brief der Vereine an die Gemeinde, in welchem sich diese gegen den geplanten Standort für das Becken aussprechen, nicht entsprechend berücksichtigt worden sei.

LR Bessone: Gemeinde soll mit Bürgerinnen und Bürger gemeinsam entscheiden

Landesrat Bessone zeigte sich interessiert und offen für die Diskussion mit dem Promotorenkomitee und betonte: „Das Land hat die Weichen dafür gestellt, dass das ehemals für militärische Zwecke enteignete Areal wieder zurück an die Gemeinde ging. Es war immer ein Herzensanliegen der Bevölkerung von Natz-Schabs und deshalb ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt, um über die Zweckbestimmung und Ausgestaltung breit mit den Bürgerinnen und Bürger zu diskutieren.“ Er werde über die Thematik und die Aussprache mit dem Promotorenkomitee auch in der Landesregierung berichten.