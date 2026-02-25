Raiffeisen Landesbank Südtirol AG im Austausch mit HGV‑Präsident Klaus Berger

Von: mk

Bozen – Die Raiffeisen Landesbank Südtirol (RLB) und der Hoteliers‑ und Gastwirteverband (HGV) haben ihre Zusammenarbeit und die aktuellen Herausforderungen der Südtiroler Tourismuswirtschaft im Rahmen eines Antrittsbesuchs beim neuen HGV‑Präsidenten Klaus Berger vertieft. Am Treffen nahmen der Präsident der RLB Hanspeter Felder, Generaldirektor Simon Ladurner, Finanzierungsexperte Matthias Schenk sowie HGV-Direktor Raffael Mooswalder teil.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen neben den Investitionsbedürfnissen der Branche auch die Wettbewerbsfähigkeit der Südtiroler Wirtschaft – insbesondere des Tourismus – sowie neue Finanzierungsformen, Garantieinstrumente und die Rolle von Raiffeisen als verlässlicher Partner zur Unterstützung der Unternehmen.

HGV‑Präsident Klaus Berger betonte die Bedeutung eines regelmäßigen Austauschs: „Viele Betriebe stehen vor wichtigen Zukunftsentscheidungen – ob bei Modernisierung, Nachhaltigkeit, Personalthemen oder der Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Eine enge Abstimmung mit Finanzierungsinstitutionen wie der RLB ist notwendig, um realistische Einschätzungen zu erhalten, Investitionen solide planen zu können und die passenden Modelle für neue Finanzierungsformen oder Garantien zu finden.“

Auch seitens der RLB wurde der gemeinsame Blick auf Herausforderungen und Trends hervorgehoben. „Der Tourismus ist ein zentraler Wirtschaftssektor Südtirols. Deshalb ist es für uns wesentlich, die Unternehmen mit fundierter Expertise zu begleiten – von innovativen Finanzierungsformen über geeignete Garantielösungen bis hin zur strategischen Beratung. Gemeinsam mit den Raiffeisenkassen im Land wollen wir langfristig tragfähige Perspektiven sichern und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe weiter stärken“, sagte RLB‑Präsident Hanspeter Felder.

RLB‑Generaldirektor Simon Ladurner erklärte: „Die Anforderungen an Investitionsprojekte haben sich stark verändert. Steigende Baukosten, Energieeffizienz, neue Qualitätsansprüche und der Bedarf an professioneller Begleitung verlangen eine frühzeitige Planung und sorgfältige Strukturierung. Der regelmäßige Austausch mit dem HGV hilft uns, die Bedürfnisse der Betriebe präzise zu verstehen und sie bei Finanzierungs- und Entwicklungsfragen bestmöglich zu unterstützen – auch durch neue Modelle und Garantien.“

Durch die Kombination aus regionaler Verankerung, branchenspezifischem Know‑how und regelmäßiger Abstimmung mit dem HGV positionieren sich die Raiffeisen Landesbank Südtirol und die Raiffeisenkassen weiterhin als zentrale Ansprechpartner für Finanzierungsfragen, Beratung und Begleitung im Hotel‑ und Gastgewerbe.

„Viele Projekte erfordern heute differenzierte Finanzierungsstrukturen und ein tiefes Verständnis der Herausforderungen am Markt. Umso wichtiger ist es, die Betriebe frühzeitig und umfassend zu beraten – sei es bei klassischen Finanzierungen, neuen Finanzierungsformen, Garantien oder der strukturierten Begleitung über den gesamten Projektverlauf“, unterstrich Finanzierungsexperte Matthias Schenk, der seit Jahren komplexe Hotelprojekte begleitet.