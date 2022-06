Rekordmieten in Bozen: “So kommen keine Arbeiter”

Bozen – 11,30 Euro: So teuer in Bozen für die durchschnittliche Quadratmeter-Miete. Der südtirolweite Schnitt liegt hingegen bei 6,15 Euro. Am günstigsten mietet es sich in Proveis und Lauren. Hier liegen die Preise bei rund 2,70 Euro pro Quadratmeter. Diese Daten sind das Ergebnis der aktuellen Vorbereitungsarbeiten des Landes und des Südtiroler Gemeindenverbands für das Super-Imi-Gesetz. Dieses soll 2023 in jenen Gemeinden greifen, in denen akute Wohnungsnot herrscht. Laut einem Bericht in der italienischen Tageszeitung Alto Adige gehört die Südtiroler Landeshauptstadt dazu.

Mit dem Quadratmeter-Preis von 11,30 Euro liegt Bozen in der Tabelle der Südtiroler Gemeinden an vierter Stelle. Lediglich in den Gemeinden des Gadertals und Gröden werden Preise darüber verlangt, die auch an die 15 Euro für einen Quadratmeter reichen.

Für Maurizio Surian, dem Präsidenten des Mieterschutz-Bundes, ist die Situation surreal. Er sieht Versäumnisse der Politik vorliegen. “In Bozen werden viele Wohnungen für Arbeiter benötigt. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn Arbeitsstellen – wie gerade bei der Sasa – nicht besetzt werden können, wenn es keine bezahlbaren Wohnungen gibt”, so Surian. Er schließt sich der Gewerkschaftsforderung von höheren Löhnen an und macht sich gleichzeitig für eine Reduktion der Mietpreise auf ein normales Niveau stark. Gerade in diesem Punkt habe die Politik versagt, meint Surian. “Die Mittelschicht ist in Schwierigkeiten und wir erwarten uns, dass Arbeiter, Busfahrer und Verkäufer nach Bozen kommen.”

Es brauche nun mutige Maßnahmen und Entscheidungen. So müssten laut Surian die Mietbeiträge sowie die Beiträge für den Kauf eines Eigenheims gestrichen werden. Diese seien wichtig gewesen, hätten den Markt aber nach oben katapultiert. Die Super-Imi werde laut dem Präsidenten des Mieterschutzes nur wenig Auswirkungen haben.

Ein weiteres Problem in der Südtiroler Landeshauptstadt sei der Mangel an Baugrundstücken, so Surian. Unternehmer hätten sich diverse Hektar an Grundstücken bereits gesichert. Es habe also zuletzt noch Flächen gegeben, die durch Umwidmung Kooperativen oder dem Wohnbauinstitut zugeführt hätten werden können. Die Politik habe aber diesbezüglich nichts unternommen und nur zugeschaut.