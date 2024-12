Rekordrally von Bitcoin geht weiter

Von: APA/dpa

Der Bitcoin hat am Montag seine Rekordrally ausgeweitet. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung stieg auf der Handelsplattform Bitstamp am Abend bis auf 107.821 US-Dollar. Zuletzt gab der Kurs wieder etwas nach, lag aber mit rund 106.000 Dollar immer noch deutlich über der runden Marke von 100.000 Dollar. Der Bitcoin befindet sich seit knapp zwei Jahren in einem Aufwärtstrend, der den Kurs von weniger als 20.000 Dollar auf sechsstellige Höhen gebracht hat.

Jüngster Treiber der Rally ist die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten. Seitdem hat der Kurs um rund die Hälfte zugelegt. Trump gilt als Befürworter von Kryptowährungen.

Enttäuschungspotenzial könnte wachsen

“Insbesondere die Aussicht auf Einführung strategischer Bitcoin-Reserven ist Wasser auf die Mühlen der Anleger”, schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Trump dürfte zwar bis zum Einzug in das Weiße Haus Investoren mit seinen Versprechen weiter bei Laune halten. Damit aber könnte auch das Enttäuschungspotenzial weiter wachsen. Anleger sollen sich vor Augen halten, dass sämtliche Pläne nicht in Stein gemeißelt sind.

Zudem stützt die Erwartung auf weitere Leitzinssenkungen durch große Notenbanken den Bitcoin. Am Mittwochabend wird die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Es wird eine weitere Senkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Für als riskant geltende Investments wie Kryptowährungen sind das gute Nachrichten, weil dadurch die Attraktivität von festverzinslichen Anlagen sinkt.

Aussicht auf weitere Zukäufe

Auftrieb erhält der Bitcoin aktuell auch durch die Aussicht auf weitere Zukäufe der Kryptowährung durch den US-Softwarekonzern MicroStrategy. Der Unternehmenschef und Mitgründer Michael Saylor gilt als Hardcore-Bitcoiner und will seine Firma in ein Bitcoin-Unternehmen verwandeln.

Die Strategie von MicroStrategy scheint zumindest aktuell aufzugehen, wie die Aufnahme des Unternehmens in den technologielastigen US-Aktienindex Nasdaq 100 per 23. Dezember dieses Jahres zeigt. Der Schritt spiegele den Siegeszug von Bitcoin wider, fuhr Emden fort.

Der Marktwert des Bitcoins liegt einer Aufstellung des Anbieters Coinmarketcap.com zufolge derzeit bei knapp 2,1 Billionen Dollar. Das sind circa 56 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung von 3,7 Billionen Dollar aller etwas mehr als 10.000 Kryptowährungen.