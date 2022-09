Rheumatoide Arthritis: Neue Selbsthilfegruppe

Bozen – Mit großer Freude gibt die Rheuma-Liga bekannt, dass eine Selbsthilfegruppe für Rheumatoide Arthritis im Aufbau ist. Die Initiative dazu geht von Silvia Cadamuro aus, die der Gruppe als Sprecherin und Organisatorin vorstehen wird.

Sie wird ebenso die Interessen der an Rheumatoider Arthritis erkrankten Menschen in der Rheuma-Liga vertreten. Grundsätzlich wird es darum gehen, ein landesweites Betreuungsnetz aufzubauen. Das erste Gruppentreffen wird am 28.09.2022 um 19.00 Uhr im Zentrum Tau in Unterrain stattfinden.

Die erfahrene Psychologin, Dr. Birgit Innerhofer, wird die Selbsthilfegruppe begleiten. Die Treffen werden monatlich stattfinden. „Wir freuen uns schon sehr auf den Beginn der Treffen. Der gegenseitige Austausch und das Erlernen von nützlichen Entspannungstechniken erleichtern den Umgang mit der Krankheit. Geplant ist auch die Erstellung eines Info-Flyers, um auf das Thema Rheumatoide Arthritis aufmerksam zu machen und den Betroffenen wichtige Tipps im Umgang damit mitzugeben.“, so Silvia Cadamuro, die Sprecherin der neuen Selbsthilfegruppe für Rheumatoide Arthritis.