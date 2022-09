Schottergrube St. Florian: Genehmigung für zwei Jahre verlängert

Laag – Die Landesabteilung Wirtschaft verlängert mit heutigem Datum die Genehmigung für den Schotterabbau in der Grube St. Florian in Laag in der Gemeinde Neumarkt. Der Unternehmer wird demnach weitere zwei Jahre Material der Grube entnehmen können. Anschließend ist er verpflichtet, die Schottergrube wieder aufzufüllen und diese Arbeiten bis 2026 durchzuführen, damit die Grube geschlossen werden kann. Dies bedeutet: Es muss der ursprüngliche landschaftliche Zustand wieder hergestellt werden.

Im Vorfeld der Verlängerung hat es eine Reihe von Informationstreffen mit der Gemeinde, den Anrainerinnen und Anrainern sowie mit der Sektion des Heimatpflegeverbandes gegeben. Aufgrund von archäologischen Funden war der Abbau von Schotter in der Grube St. Florian in Laag beeinträchtigt und eine Verlängerung der Genehmigung für weitere zwei Jahre ist deshalb notwendig geworden.

Unmittelbar nach der Verlängerung der Genehmigung soll auch eine Vereinbarung zwischen dem Landesdenkmalamt und dem Betreiber der Schottergrube St. Florian in Laag unterschrieben werden, damit die archäologischen Grabungsarbeiten unverzüglich aufgenommen werden können.