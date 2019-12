Schuldspruch für Sanader und MOL-Chef in Schmiergeldaffäre

In Kroatien wurden in der Schmiergeldaffäre um den ungarischen Mineralölkonzern MOL der kroatische Ex-Premier Ivo Sanader und MOL-Chef Zsolt Hernadi wegen Bestechung schuldig gesprochen. Das Landesgericht in Zagreb verurteilte am Montag Sanader zu sechs Jahre Haft. Hernadi, gegen den in Abwesenheit verhandelt wurde, bekam zwei Jahre Haft, berichteten die Medien. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

In dem neuaufgerollten Prozess wurden Sanader und Hernadi verurteilt, weil sie eine Zahlung von zehn Millionen Euro Schmiergeld vereinbart haben, um im Gegenzug MOL die Führung des kroatischen Ölkonzerns INA zu überlassen, obwohl der ungarische Konzern gar nicht die Aktienmehrheit hatte. Die Vorwürfe reichen in die Zeit der Privatisierung von INA zurück. Die MOL hatte 2009 die strategische Mehrheit an der INA erworben.

Ex-Premier Sanader (2003-2009) war in diesem Fall bereits rechtskräftig verurteilt, das Verfassungsgericht hob jedoch 2015 das Urteil auf und ordnete einen neuen Prozess an. Herandi, der bis heute für die kroatische Justiz unerreichbar blieb, war in dem neuen Prozess, der im Oktober 2018 begonnen hat, erstmals mitangeklagt.