Schultaschen aus dem Herz Jesu-Institut für ukrainische Flüchtlinge

Bozen – Im Mai dieses Jahres startete die Schul- und Heimgemeinschaft des Herz Jesu-Instituts in Mühlbach einen Spendenaufruf, um Schulmaterialien für geflüchtete Kinder aus der Ukraine zu sammeln. Dank der großzügigen Unterstützung durch Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern konnte eine überwältigende Menge an Sachspenden gesammelt werden. Fünfzehn der liebevoll gepackten Schultaschen wurden nun an Flüchtlingskinder übergeben, die momentan im Vinzenzheim in Schlanders untergebracht sind.

Die Koordination der Spendenaktion übernahmen die Schülerinnen und Erzieherinnen des Mädchenheims im Herz Jesu-Institut. Die Sachspenden wurden in den Räumlichkeiten des Heims gesammelt, wo die „Heimmädchen“ mit Feuereifer die Schulmaterialien sortierten. Liebevoll wurden Schultaschen mit einer Grundausstattung gepackt: eine mit Schreibsachen und Farben gefüllte Griffelschachtel, Blöcke, Hefte, Zeichenblöcke und ein Wasserfarbkasten. Fünfzehn dieser Schultaschen wurden Ende Mai auf eine Reise quer durch Südtirol geschickt. Um einen möglichst umweltschonenden Transport zu garantieren, wurden die Schultaschen Menschen anvertraut, die aus Arbeitsgründen täglich mit dem Auto auf den verschiedenen Strecken unterwegs sind. So gelangten die Schultaschen schließlich von Brixen aus über Bozen nach Meran und von dort aus nach Schlanders. Dort nahm Sr. Agnes von den Barmherzigen Schwestern die Spenden begeistert in Empfang. In ihrer Dankesmail schreibt sie: „Mit großer Freude und Dankbarkeit haben wir Ihre schönen und netten Schultaschen mit Inhalt erhalten (Zeichenblöcke, Farbkasten, Hefte, Etuis und… vieles mehr). Der Jubel und die Freude bei den Gästen aus der Ukraine waren groß. Ich freue mich mit ihnen!“

Auch die Schülerinnen und Schüler des Herz Jesu-Instituts freuen sich, dass sie mit ihrer Spendenaktion einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, dass sich die kleinen und größeren Gäste des Vinzenzheims bei uns wohlfühlen.

Informationen zur gleichgestellten Mittelschule und zum neu errichteten Mädchenheim im Herz Jesu-Institut finden Sie unter www.herzjesu-institut.it