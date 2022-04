Seilbahnunternehmer weisen Kritik der Umweltschützer zurück

Zuversicht, was die Zukunft angeht

Bozen – Die Seilbahnunternehmer in Südtirol wollen nicht als Umweltzerstörer gelten. Sie sehen nämlich die Umwelt auch als Kapital an. Das hat Präsident Helmut Sartori heute auf die Kritik von Umweltschützern gesagt.

Sartori zufolge gäbe es ohne Seilbahnen keinen Wintertourismus und auch weniger Sommertourismus. “Die Anlagen tragen zu Beschäftigung und Wohlstand bei und das wird oft zu wenig beachtet”, sagte Sartori beim Gesamttiroler Seilbahntag mit den Unternehmen aus Nord- und Osttirol.

Die Seilbahn-Unternehmen haben schwierige Zeiten hinter sich: Nach dem Stillstand durch Corona haben ihnen in dieser Wintersaison höhere Energie- und Personalkosten zu schaffen gemacht. Außerdem ist der Umsatz um 15 bis 20 Prozent zurückgegangen. Nun soll es aber wieder aufwärts gehen. Man schaue zuversichtlich in die Zukunft, betont Sartori.

Der Präsident der Südtiroler Seilbahnunternehmer unterstrich heute auch, dass in den kommenden Jahren in den Bau von Speicherbecken und in den weiteren Ausbau der Beschneiungsanlagen investiert werden müsse.