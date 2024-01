Sicherheitskräfte-Streik legt morgen deutsche Airports lahm

U.a. Flughäfen in Frankfurt, Hamburg, Berlin und Dresden betroffen

Der geplante eintägige Streik beim Sicherheitspersonal wird am Donnerstag die deutschen Flughäfen größtenteils lahmlegen. Unter anderem sind die Flughäfen Frankfurt, Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Dresden und Erfurt betroffen. Die Flughäfen München und Nürnberg werden nicht bestreikt, da dort die Beschäftigten im öffentlichen Dienst arbeiten. Der Streik hat auch Auswirkungen auf Flüge zwischen Deutschland und Österreich.

Der Flughafenverband ADV zeigte sich über die Arbeitsniederlegung besorgt. “Der Streik ist eine schlechte Nachricht für die deutschen Flughäfen und tausende Fluggäste”, sagte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Die Flughäfen seien in dieser Auseinandersetzung keine Tarifpartei, würden aber erneut zum Austragungsort für den Interessenkonflikt. Der Verband forderte Verdi auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche zum Streik aufgerufen. Nach dem mehrtägigen Bahnstreik der Lokführer und dem für Freitag angekündigten Arbeitskampf im Nahverkehr sind zehntausende Reisende in Deutschland von massiven Beeinträchtigungen betroffen. Verdi begründete das Vorgehen mit stockenden Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), man habe in den bisher drei Tarifverhandlungsrunden zur Erhöhung der Löhne keine Einigung erzielt.