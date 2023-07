Signa nahm 2020 milliardenschwere Bilanz-Änderungen vor

In Konzernbilanzen zweier Gesellschaften der Signa von Immobilieninvestor Rene Benko sind 2020 “Anpassungen an fehlerhaften Vorjahreszahlen” vorgenommen worden. In der Signa Development wurden 161 Mio. Euro nachträglich an Finanzverbindlichkeiten umgegliedert. Bei der Signa Prime Selection wurden 496 und 763 Mio. Euro in Finanzverbindlichkeiten umgruppiert, schreibt “Der Standard” (Wochenende). Die Signa spricht von einer technischen Anpassung an IFRS-Bilanzierungsregeln.

Der Wirtschaftsprüfer KPMG hält in seinen Ausführungen in den Bilanzen fest, dass die sogenannten Covenants, also vertraglich bindende Zusicherungen des Kreditschuldners, selbstverständlich eingehalten wurden. Das Unternehmen teilte auf Anfrage laut “Standard” mit: “Diese Anpassungen sind den Bilanzierungsrichtlinien von IFRS (Internationale Finanz- und Reporting Standards, Anm.) geschuldet – es handelt sich lediglich um ein detaillierteres Ausweisthema – sohin um eine technische Umgliederung.”

In den “Notes” seien alle Punkte an mehreren Stellen ohnehin detailliert offengelegt worden, so Signa. “Der Sachverhalt wurde ordnungsgemäß umgestellt, dargestellt und erläutert.”

In den Folgejahren seien keine Umgliederungen mehr notwendig gewesen, betont die Signa. Zur Signa Prime gehört beispielsweise der deutsche Warenhausriese Galeria Kaufhof. In Österreich kam die Signa zuletzt im Zuge der Kika/Leiner-Insolvenz nicht aus den Schlagzeilen. Diese kam kurz nach dem Verkauf der Möbelhandelskette durch die Signa.

Laut den veröffentlichten Bilanzen 2020 müssen die beiden wesentlichen Teile der Signa-Gruppe von 2022 bis 2025 rund 3,7 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten tilgen und 800 Millionen Euro an Zinsen zahlen. Laut “Standard” sind knapp 8,2 Milliarden Euro an Bankverbindlichkeiten grundbücherlich besichert.

Laut der Unternehmensberatung “Finanzombudsteam” im Bericht sei klar, dass es massive Steigerungen der Mieterlöse und Wertsteigerung der Immobilien gebraucht habe, um die Lücke zwischen dem Cashflow 2020 und den künftig ausgewiesenen Kredittilgungen zu schließen. Banken ließen sich hier auf ein Klumpenrisiko ein, während es für KMU immer schwieriger werde, an Kredite zu gelangen, wird der Geschäftsführer Gerald Zmuegg vom Blatt zitiert.