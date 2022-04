SkyAlps verdoppelt Flotte

Bozen – Am Flughafen in Bozen stehen die Zeichen auf Wachstum. Im Interview mit der italienischen Tageszeitung Alto Adige schildert Josef Gostner, der Präsident der Fluglinie SkyAlps, seine Pläne für die nächsten Monate.

Bisher war die SkyAlps mit zwei Flugzeugen des Typs De Havilland DHC-8/Q400 unterwegs. Nach weniger als einem Jahr wird die Flotte nun verdoppelt. “Die Nachfrage ist da”, erklärt Gostner. Am Donnerstagabend ist die dritte Turboprop-Maschine der SkyAlps in Bozen angekommen. Das vierte Flugzeug wird in den nächsten Tagen erwartet. Die beiden neuen Flugzeuge wurden von der ehemaligen Austrian Airlines übernommen.

Außerdem weitet SkyAlps sein Angebot aus: Ab Juni werde auch Zürich angeflogen, so der Flughafen-Chef. Für Südtirol sei das eine sehr interessante Linie und man erhoffe sich viel. Laut Gostner hätten die Tourismustreibenden im Land bereits mit Enthusiasmus auf die Ankündigung reagiert.

Im Mai starten zudem wieder die Sommerdestinationen in den Süden: Kroatien, Süditalien und Spanien stehen auf dem Plan. Laut Angaben von Josef Gostner fliegt man im Durchschnitt mit einer Auslastung von rund 60 Prozent. Auf gewissen Linien wie nach Olbia oder Hamburg seien die Plätze aber an manchen Tagen ausgebucht. Derzeit verkaufe man rund 300 Tickets pro Tag. Hinzu kommen die Charterflüge.

Das Ziel von 87.000 Passagieren jährlich in naher Zukunft zu erreichen, scheint also möglich zu sein.