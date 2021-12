So werden CDs und DVDs nachhaltig entsorgt

CDs und DVDs haben in vielen Haushalten inzwischen ausgedient. Doch sie einfach in den Hausmüll zu geben, wäre Verschwendung. Die darin enthaltenen Rohstoffe können wiederverwertet werden. Die einst beliebten Scheiben bestehen überwiegend aus Polycarbonat, einem hochwertigen und verhältnismäßig teuren Kunststoff. Dieser lässt sich mit geringem Aufwand recyceln und fließt dadurch in neue Produkte zum Beispiel für die Medizintechnik oder in die Automobil- und Computerindustrie.

Experten raten dazu, CDs und DVDs über speziell dafür vorgesehene Recyclingstellen zu entsorgen. Wer auf den Platten sensible Daten gespeichert hat, sollte diese vor der Entsorgung allerdings unbrauchbar machen – am besten durch mehrere Kratzer über die Breite der lesbaren Seite. Auch ein Aktenvernichter kann dabei helfen.