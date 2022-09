Sparkasse: Katrin Kuen leitet Filiale im Passeier

St. Martin i. Passeier – Stabwechsel an der Spitze der Filiale der Sparkasse im Passeiertal: Katrin Kuen heißt die neue Direktorin, die nun der Filiale St. Martin i. P. vorsteht. Die junge Sparkasse–Mitarbeiterin freut sich auf die neue Herausforderung: „Im Vordergrund steht immer der Mensch, dem wir in allen finanziellen Belangen zur Seite stehen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich unsere Kunden bestmöglich betreuen und beraten“, unterstreicht Kuen, die auf Michael Kessler folgt, der nun die Leitung der wichtigen Stadtfiliale in der Europaallee in Bozen übernehmen wird.

„Als Regionalbank schreiben wir Kundennähe und Ortskenntnis groß. Wo immer möglich, wollen wir auch für Wertschöpfung in unserer Region sorgen, wie hier im Passeiertal. Unsere neue Direktorin bringt alle Eigenschaften mit, um unserer Kundschaft die optimale Beratung sowie bedürfnisgerechte Finanzdienstleistungen anzubieten. In verschiedenen Aus- und Weiterbildungen konnte sie sich das nötige Rüstzeug aneignen und es in den letzten Jahren praktisch in unserer Bank anwenden. Nun steht sie erstmals einer Filiale vor. Wir wünschen Katrin Kuen bei ihren neuen Aufgaben viel Erfolg und Freude“, erklärt der Verantwortliche Retail, Joachim Mair.