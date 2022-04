Sparkasse: Partnerschaft mit Workinvoice

Bozen – Die Sparkasse baut ihr Angebot für Unternehmen aus und bietet, in Zusammenarbeit mit der Fintech-Gesellschaft Workinvoice, eine neue Möglichkeit zur Stärkung des Umlaufvermögens an. Dank der kürzlich abgeschlossenen Partnerschaft stellt die Sparkasse den Unternehmen in ihrem Einzugsgebiet digitale Factoring-Produkte zur Verfügung.

Ziel der neuen Partnerschaft zwischen Sparkasse und Workinvoice – eine Fintech-Gesellschaft, die als Pionierin in ihrem Bereich digitale Dienste mit Mehrwert für Unternehmen entwickelt hat – ist es, den Betrieben in den Regionen, in denen die Bank tätig ist (Trentino-Südtirol, Veneto, Friaul, Lombardei und Emilia Romagna), innovative Finanzdienstleistungen zur Stärkung des Umlaufvermögens anzubieten.

Die Zusammenarbeit zwischen Sparkasse und Workinvoice ermöglicht den Firmenkunden der Bank, von den innovativsten digitalen Factoring-Lösungen zur Schaffung eines Liquiditätsvorsprungs zu profitieren. Diese wurden von Workinvoice entwickelt und sind direkt über eine digitale Plattform der Sparkasse verfügbar. Dazu zählten der Dienst Invoice Trading, der den Unternehmen ermöglicht, ihre Forderungen abzutreten und dadurch Liquidität zu schaffen, und der Dienst Reverse Factoring, mit dem die mittleren und größeren Unternehmen eine Rundum-Betreuung zur Abwicklung ihrer Kundenforderungen erhalten.

„Es freut uns, den Unternehmen, dank unserer Partnerschaft mit Workinvoice, ein FintechUnternehmen, das als Pionier in Italien im Bereich Ankauf von Handelsforderungen tätig ist, die besten Dienstleistungen zur Stärkung des Umlaufvermögens anbieten zu können“, erklärt Emiliano Picello, Verantwortlicher der Direktion Corporate Banking und Dienstleistungen für das Auslandsgeschäft in der Sparkasse, und fügt hinzu: „Vor allem das Factoring ist ein sehr wichtiges Instrument zur Optimierung des Umlaufvermögens der Unternehmen, insbesondere in Ländern wie Italien, wo die Zahlungsfristen länger sind.“

„Das Abkommen mit der Sparkasse, einem bedeutendem Akteur in ihrem Territorium, ist für uns sehr wichtig, weil es uns ermöglicht, die Unternehmen im Nordosten Italiens mit unseren Produkten noch besser zu erreichen“, erklärt Matteo Tarroni, CEO und Co-Founder von Workinvoice, und fügt hinzu: „Ab sofort können die Unternehmen auf die innovativsten FintechProdukte über die digitale Plattform der Bank zurückgreifen, einfach und intuitiv direkt über die Website der Sparkasse. Diese Zusammenarbeit stellt für Workinvoice auch einen weiteren Schritt in der Entwicklung von Embedded Finance dar, d. h. die Integration unserer FintechDienstleistungen in das Angebot traditioneller Finanzinstitute oder Unternehmen.“