Sparkasse: Weitere Schritte zur Übernahme der CiviBank

Bozen – Die Anzahl der institutionellen Aktionäre der CiviBank, die verbindliche Annahmeerklärungen hinsichtlich der Angebote vonseiten der Sparkasse unterzeichnet haben, nimmt weiter zu. Heute hat sich die von der Autonomen Region Friaul-Julisch-Venetien kontrollierte Finanzgesellschaft, Friulia Spa, die 1,43 Prozent des Gesellschaftskapitals der CiviBank hält, verpflichtet, das Angebot mit allen ihren Aktien anzudienen.

“Die Summe der CiviBank-Aktien, die Gegenstand von, bis heute unterzeichneten, verbindlichen Annahmeerklärungen sind, beläuft sich zusammen mit der bereits von der Sparkasse gehaltenen Beteiligung nun auf 35,54 Prozent des Gesellschaftskapitals von CiviBank. Die Angebote starten am 8. April. Die sogenannte “unverzichtbare Mindestschwelle”, bei deren Erreichen das Angebot auf Aktien als erfolgreich abgeschlossen gilt, ist auf 45 Prozent festgesetzt worden. Somit sind weitere Annahmen in Höhe von insgesamt knapp zehn Prozent während des Zeichnungszeitraums ausreichend”, erklärt die Sparkasse.

Gemäß Angebotsdokument, das am 31. März veröffentlicht worden ist, werden die Angebote auf Aktien und Warrants am 6. Mai 2022, vorbehaltlich eventueller Verlängerung, enden. Präsident Gerhard Brandstätter erklärt: „Dass unser Angebot breite Zustimmung findet, ist erfreulich und beweist, dass man vom Projekt überzeugt ist und dass der Angebotspreis als angemessen angesehen wird.“

Der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò erklärt. „Die Tatsache, dass sich 90 Prozent der Hauptaktionäre von CiviBank bereits verpflichtet haben, das Angebot auf Aktien anzudienen, ist ein wichtiges Signal. Wir sind der Meinung, dass dies einen Großteil der Aktionäre dazu bewegen wird, sich den Angeboten auf Aktien und Warrants anzuschließen. In diesem Zusammenhang erinnern wir die Inhaber von Warrants, die historische Aktionäre sind, dass es wichtig ist, an der Gesellschafterversammlung am 29. April teilzunehmen, um die Änderung des entsprechenden Reglements zu genehmigen. Diese ist erforderlich, um das Angebot auf Warrants verwirklichen zu können.“