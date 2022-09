Steigende Anzahl von Sachwalterschaften  

Bozen – Auch der Verein für Sachwalterschaft nimmt am Tag des Welt-Alzheimer-Tages teil, der Form der Demenz, die in Italien circa 1,2 Millionen Personen betrifft. Der Verein nimmt an der Veranstaltung des Vereins Alzheimer Südtirol “Das merke ich mir” in der Senioreneinrichtung Melitta Care in Bozen teil.

Die an Alzheimer erkrankten Personen zeigen einen fortschreitenden Verlust der Erinnerung und anderen intellektuellen Fähigkeiten, die oftmals zum Verlust der Kenntnis des Geldwertes, so wie der Fähigkeit alltägliche Dinge auszuführen führt. Und in diesen Fällen wird oft ein Sachwalter zu Ihren Gunsten ernannt, wobei die Ernennung dieser Rechtsfigur in den letzten Jahren zahlenmäßig steigt.

Nach den statistischen Daten des Vereins sind 55 Prozent der begünstigten Personen dieses Rechtsinstituts an Altersdemenz und Alzheimer erkrankt, wobei die Wahl des Sachwalters von Seiten des Vormundschaftsgerichts meist auf ein Familienmitglied fällt, oftmals auf die Kinder.

Die Notwendigkeit der Ernennung eines Sachwalters zeigt sich oftmals in schwierigen und anstrengenden Situationen für die Familien, emotional und organisatorisch.

Um auf die steigende Anzahl der Notwendigkeit des Schutzes für Alzheimererkrankte zu reagieren, welche in Einsamkeit und Ausgrenzung leben, übt der Verein im Rahmen des Projekts Egida das Amt als Sachwalter aus, und seit einigen Monaten auch zu Gunsten von Bewohnern innerhalb einer Einrichtung, wie der Seniorenresidenz Melitta Care in Bozen.