Streik bei GM in Kanada beendet.

Der US-Autobauer General Motors (GM) und die kanadische Gewerkschaft UNIFOR haben eine vorläufige Einigung in den Tarifverhandlungen erzielt, wenige Stunden nachdem 4.300 Beschäftigte in drei GM-Werken in den Streik getreten waren. Nach Angaben der Gewerkschaft vom Dienstag folgt die vorläufige Einigung dem Abkommen, das UNIFOR im vergangenen Monat mit dem GM-Rivalen Ford Motor erzielt hat. Die Vereinbarung beinhaltet Lohnerhöhungen von bis zu 25 Prozent.

Der Streik bedrohte die profitable Produktion von Lastkraftwagen des größten US-Automobilherstellers, wenn er fortgesetzt worden wäre. GM teilte mit, dass die Arbeit in allen drei Werken am Dienstagnachmittag wieder aufgenommen werde.

UNIFOR vertritt rund 18.000 kanadische Beschäftigte bei Ford, GM und der Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis. In den USA werden die drei Autobauer seit dem 15. September von der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) bestreikt. Durch die Arbeitsniederlegung muss GM täglich Verluste in Millionenhöhe hinnehmen.

UNIFOR hatte Ende September einen Abschluss mit dem Konkurrenten Ford erzielt, der als Vorlage für eine Einigung bei GM dienen sollte. Die Gehälter steigen demnach um 15 Prozent über drei Jahre, bereits im ersten Jahr gibt es eine Erhöhung um zehn Prozent. Ford konnte so Streiks in seinen kanadischen Werken verhindern.

In den USA gibt es seit Mitte September aber auch bei Ford Arbeitskämpfe. Die drei großen US-Autobauer – neben Ford und GM wird dazu der Stellantis-Konzern gezählt, der aus dem Zusammenschluss von Fiat Chrysler und Peugeot entstanden war – sind betroffen. Die mächtige Gewerkschaft UAW fordert massive Gehaltssteigerungen.

Am Sonntag hatte die US-Gewerkschaft bekanntgegeben, dass sich auch knapp 4.000 Beschäftigte des Herstellers Mack Trucks, einer Tochtergesellschaft des schwedischen Unternehmens Volvo, dem Arbeitskampf anschließen.