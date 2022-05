Südtiroler Gewerkschaftsbund appelliert für soziales Europa

Bozen – Zum Europatag am 9. Mai appelliert der SGBCISL für ein soziales Europa, in dem Arbeit, sozialstaatliche Absicherungen und Rechte vorrangig sind. Die EU muss viele Baustellen angehen, von der Migration über die Pandemiebewältigung bis hin zum Klimawandel und ihrer außenpolitischen Rolle.

„Die EU muss jetzt aber vor allem ihre soziale Dimension ausbauen, im Interesse der Arbeitnehmer und Rentner. Europaweiter Einsatz für faire Arbeitsbedingungen und soziale Sicherheit und Gerechtigkeit sind von grundlegender Wichtigkeit“, so die SGBCISL-Generalsekretäre Dieter Mayr und Donatella Califano.

Der Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes EGB, Luca Visentini, hat kürzlich in einer Grußbotschaft an den SGBCISL-Landeskongress die Ziele und Prioritäten der europäischen Gewerkschaftsbewegung auf den Punkt gebracht, die die Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt im Sinne der sozialen Gerechtigkeit mitgestalten will, damit auch die Arbeitnehmer/-innen davon profitieren.

Öffentliche Investitionen müssen sich, so die Forderung des EGB, auch in gute Arbeitsplätze, bessere Löhne, sozialen Zusammenhalt und eine nachhaltige Entwicklung niederschlagen. Der Einsatz auf europäischer Ebene gilt derzeit der Einkommensgerechtigkeit, dem Schutz der digitalen Arbeit, der Einhaltung der Kollektivverträge und der Eindämmung von Lohndumping.

Große Herausforderungen können nur gemeinsam gemeistert werden. Positive Ergebnisse und konkrete Verbesserungen in Lebensbereichen, die für die Menschen wichtig sind, bringen der EU zudem mehr Legitimität, Glaubwürdigkeit und Akzeptanz unter den Bürgern und nehmen den Populisten und EU-Gegnern den Wind aus den Segeln.