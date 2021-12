Südtiroler Keramikartikelhersteller Thun fasst Börsengang ins Auge

Umsatz soll in vier Jahren verdoppelt werden

Der Südtiroler Keramik-und Geschenkartikelhersteller Thun hat einen Expansionsplan entwickelt, mit dem der Konzernumsatz in vier Jahren von 100 Millionen Euro auf 210 Millionen Euro verdoppelt werden soll. Danach könnte es zum Börsengang des Familienunternehmens kommen, berichtete “Corriere Economia”, Wirtschaftsbeilage der Tageszeitung “Corriere della Sera”.

Anfang 2021 hatte Thun drei Töchter des italienischen Unternehmens Unitable übernommen, um sein Angebot im Geschenkartikel-Bereich zu erweitern. Dabei handelt es sich um Marken, die das internationale Wachstum unterstützen sollen. Die übernommene Marke Porcellana Bianca soll insbesondere Thuns Expansion in den USA fördern. Dank der Erweiterung des Sortiments soll es zu einer Steigerung des Umsatzes von 25 Prozent kommen.

Die Marke Thun ist bisher vor allem in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertreten. Das Wachstum soll in den nächsten Jahren unter anderem mit E-Commerce vorangetrieben werden. Zudem will Thun auf den Ausbau seiner Kaffeehaus-Kette setzen. Zuletzt wurde die Holding Lenet gegründet, die alle operativen Sektoren des Unternehmens vereint. “Die Holding hat eine Koordinierungsfunktion für alle Marken und produktiven Bereiche”, betonte Simon Thun, Vizepräsident der Lenet-Holding und Vertreter der dritten Generation der Familie Thun.

Thun hat auch “Luxpets” gegründet, einen Online-Shop, der Produkte für Haustiere anbietet. “Die Marke Luxpets, die durch eine Investition von mehr als zehn Millionen Euro unterstützt wird, wird bis zum nächsten Jahr in Europa und danach auf den wichtigsten außereuropäischen Märkten, insbesondere in den USA und in Asien expandieren”, berichtete Thun.