Switch 2 mit Chat, Maus-Feature und “Mario Kart World”

Die Konsole soll am 5. Juni erscheinen

Von: APA/dpa

Nintendo hat neue Details der kommenden Switch 2 vorgestellt. Die Konsole soll am 5. Juni erscheinen und rund 470 Euro kosten, wie das japanische Unternehmen bei einer Präsentation mitteilte. Die Switch 2 ist etwas größer und stärker als ihre Vorgängerin. In der Mitte hat sie einen 7,9 Zoll großen Bildschirm, der in Full-HD (1080p) auflöst und bis zu 120 Bilder pro Sekunde (fps) anzeigen kann.

4K-Auflösung mit Dock und Display

Dazu gibt es auch ein neues Dock, über das sich die Konsole an einen Bildschirm anschließen lässt. So soll dann auch eine 4K-Auflösung möglich sein. Der interne Speicher wurde auf 256 Gigabyte aufgestockt. Dieser kann weiterhin über eine SD-Karte erweitert werden.

Ein eingebautes Mikrofon sowie eine separat erhältliche Kamera sollen die Online-Funktionalität der Konsole erweitern. Über das neue Feature Gamechat können Spielende direkt über die Konsole chatten – per Audio und Video. So können sie gemeinsam ein Spiel oder unterschiedliche Titel spielen und dabei auch ihren Bildschirm teilen.

Neues “Mario Kart World” zum Launch

Der wohl größte Titel zum Launch ist “Mario Kart Worlds”, das Nintendo zufolge ein “Mario Kart”-Spiel in einer offenen Welt sein soll – in dem gleichzeitig 24 Spielende gegeneinander fahren können. Außerdem gibt es diverse neue Spielmodi. Das Game kommt direkt zum Launch der Switch 2 und soll 80 Euro als Download-Version und 90 Euro als Speichermodul-Version kosten. Ein Bundle mit der Switch 2 gibt es für 510 Euro.

Insgesamt mehr als 50 Titel angekündigt

Insgesamt wurden über 50 Titel angekündigt, darunter große Titel anderer Hersteller wie “Cyberpunk 2077”, “Fortnite”, “Civilization 7”, “Street Fighter 6” und “Hogwarts Legacy”. Besondere Aufmerksamkeit bekam “Duskbloods”, ein neues Game vom “Elden Ring”-Entwickler From Software. Der Trailer zeigte eine düstere Horrorversion von London. Das Spiel soll 2026 exklusiv für die Switch 2 erscheinen.

Controller können zur Maus werden

Die Joy-Con 2 genannten Controller für die Switch 2 sind etwas größer als die Vorgänger-Versionen, verbinden sich magnetisch mit der Konsole und haben einen neuen Knopf zum Öffnen des Gamechat-Menüs bekommen – den sogenannten C-Button.

Darüber hinaus bekommen die Joy-Con-2-Controller eine neue Funktion – und zwar als Maus. Das soll in Spielen wie Ego-Shootern und auch in Strategiespielen die Steuerung erleichtern.