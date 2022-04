Bozen – Bier aus Südtirol steht für Vielfalt, Charakterstärke, Qualität. An diesem Freitag, 22. April 2022 steht ein jährliches Highlight der regionalen Braukultur an: Der Tag der offenen Handwerksbrauereien. Elf Brauereien in

ganz Südtirol laden zu Verkostungen, Führungen und kulinarischen Spezialitäten.

Ab 16.00 Uhr stehen die Türen von elf Südtiroler Handwerksbrauereien allen Bierfans offen. Interessierte können sich auf diesem Event Fragen beantworten lassen, neue Sorten ausprobieren und ein stimmungsvolles Ambiente genießen. In jedem Lokal kann auch ein Bier mit Qualitätszeichen Südtirol einer anderen Südtiroler Brauerei verkostet werden.

Teilnehmende Betriebe sind Batzenbräu und Hopfen & Co in Bozen, der Pfefferlechner in Lana, das Brauhotel Martinerhof in St. Martin in Passeier, Gassl Bräu in Klausen, der Hubenbauer in Vahrn, Viertel Bier in Natz-Schabs, Monpiër de Gherdëina in St. Ulrich, das Rienzbräu in Bruneck, Finix Brewing in Pfalzen und Gustahr in St. Johann im Ahrntal.

„Auf dem von den Südtiroler Handwerksbrauereien und IDM Südtirol gemeinsam organisierten Event stehen neben Führungen auch Livemusik, Kulinarik und Bierverkostungen. Jede Brauerei bietet zudem ein individuelles Programm. Das Bier mit Qualitätszeichen Südtirol ist ein regionales Exzellenzprodukt und hat seit der Einführung im Jahr 2013 bei den Handwerksbrauereien und Verbrauchern kontinuierlich an Wertschätzung gewonnen“, erklärt Stephan Wenger, Agrardirektor von IDM.

Alle beteiligten Brauereien haben eine Gemeinsamkeit: Sie stellen Bier mit Qualitätszeichen Südtirol her. Strenge Kontrollen garantieren die besondere Qualität des Bieres, das mit regionalen Rohstoffen wie Südtiroler Braugetreide gebraut wird. Das Besondere an den Bieren mit Qualitätszeichen Südtirol ist darüber hinaus, dass sie ungefiltert und nicht pasteurisiert und somit naturtrüb sind. Nur so bleiben alle wertvollen Bestandteile der Hefe, wie Spurenelemente und Vitamine, erhalten.

„Für Bier mit Qualitätszeichen Südtirol wird ausschließlich Südtiroler Braugerste verwendet, die auf rund sechs Hektar im Pustertal und in Vahrn angebaut wird. Die Aussaat der Sommergerste erfolgt im Frühjahr, die Ernte im Spätsommer. Daraus werden rund 150.000 Liter Bier gebraut“, erläutert Robert „Bobo“ Widmann vom Batzenbräu in Bozen.