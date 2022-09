Tag der Senioren: „Wir wollen wieder Orte der Begegnung sein“

Am 1.Oktober

Bozen – Wieder für alle öffnen und Orte der Begegnung sein. Das wollen die Seniorenwohnheime in Südtirol am Tag der Seniorinnen und Senioren am 1.Oktober, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten mit verschieden Initiativen ermöglichen.

Das Angebot in den Seniorenwohnheimen zum 1. Oktober ist wieder groß: Oktoberfeste, Grillfeiern, Verwöhn-Nachmittage, gemütliche Treffs mit Kaffee und Kuchen sowie ein Besuch eines Zauberers und eine Oldtimer Ausstellung werden organisiert. Im Martinsheim in Kastelruth werden wieder die Kastelruther Spatzen aufspielen und manch Seniorenwohnheim verwöhnt seine Bewohnerinnen und Bewohner mit Angehörigen bei einem Törggelen oder Frühschoppen mit musikalischer Begleitung.

„Wir sind jetzt wieder auf einem guten Weg und tun alles, dass die Türen der Seniorenwohnheime wieder offen sind“, betont Martina Ladurner, Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS). „Natürlich müssen wir uns an gesetzliche Bedingung und Auflagen halten, wie und ob externe Personen sich im Heim aufhalten dürfen. Das hängt dann auch von den strukturellen Voraussetzungen eines jeden Seniorenwohnheims ab. Die Heime selbst wollen wieder Kontakte mit der Dorfbevölkerung knüpfen und zu geselligen Stunden laden“ erklärt Ladurner.

Offene Orte der Begegnung

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Seniorenwohnheime zu offenen Orten der Begegnung entwickelt. Viele Freiwillige aus der Dorfgemeinschaft und Vereine sind Teil der Gemeinschaft im Seniorenwohnheim gewesen.

„Sofern sich die Coronazahlen nicht massiv verschlechtern, wollen wir am 1. Oktober unseren Hausbewohnerinnen und Heimbewohnern einen schönen Tag bereiten“, so der Wunsch der Präsidentin des VdS.