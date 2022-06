Am 29. Juni 2022

Sinich/Meran – Der Verein der Absolventen (ALS) ist Träger der Veranstaltung, die in Kooperation mit der Abteilung

Landwirtschaft, der Agentur Landesdomäne – Agrarbetrieb Laimburg sowie dem Südtiroler Beratungsring organisiert wird.

Seit über fünf Jahrzehnten ist der Tag der Technik ein fachliches Ereignis und somit ein Treffpunkt für Obstbauern und Interessierte nicht nur aus Südtirol, sondern auch aus den benachbarten Apfelanbaugebieten. Nach vier Jahren pandemiebedingter Zwangspause kann endlich wieder der „Tag der Technik im Obstbau“ stattfinden. Bei der Veranstaltung werden Maschinen und Geräte, die im Obstbau eingesetzt werden, präsentiert. Das Besondere am Tag der Technik ist, dass es sich dabei nicht nur um eine Maschinenausstellung handelt, sondern dass die Maschinen und Geräte während ihres Einsatzes gezeigt werden. Eine bunte Mischung von Neuheiten, Verbesserungen und Weiterentwicklungen werden die Aussteller auf der Maschinen- und Geräteschau präsentieren, für den Obstbauer eine willkommene Gelegenheit, sich einen umfassenden Eindruck über die angebotene Technik zu verschaffen. Im Mittelpunkt steht diesmal der sinnvolle Einsatz von batteriebetriebenen Maschinen und Geräten im Obst- und Weinbau.

In Anbetracht der Klimaveränderung, die in der Landwirtschaft seit Längerem schon spürbar ist, sollte der Einsatz von Hilfs- und Betriebsmitteln jeglicher Art besonders gut überlegt sein, um den Ausstoß von Kohlendioxid so weit wie möglich zu reduzieren. Dabei sind batteriebetriebene Geräte und Maschinen besonders sinnvoll, wenn sie einen Verbrennungsmotor ersetzen können. Der diesjährige Tag der Technik im Obstbau hat sich aus diesem Grund das Thema „Sinnvoller Einsatz von batteriebetriebenen Maschinen und Werkzeugen im Obst- und Weinbau“ gestellt.

Programm

8.30 Uhr Begrüßung der Teilnehmer

Eröffnung der Veranstaltung durch Landesrat Arnold Schuler

im Anschluss Beginn der Vorführungen

Schwerpunktthema: Sinnvoller Einsatz von batteriebetriebenen Maschinen und Geräten im Obst- und Weinbau

16.00 Uhr Ende der Veranstaltung