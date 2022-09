Teuerung bei den Energiekosten: Sparkasse und CiviBank stellen Plafond bereit

Bozen – Die Südtiroler Sparkasse und CiviBank stellen einen Plafond in Höhe von 100 Millionen Euro zu begünstigten Bedingungen zur Unterstützung von Unternehmen zur Verfügung, um den Liquiditätsbedarf zu decken, der sich aus den steigenden Energie- und Rohstoffpreisen ergibt.

Der Plafonds beinhaltet die Vergünstigungen laut dem sogenannten „Hilfsdekret“ („Decreto Aiuti“) und sieht insbesondere Finanzierungen vor, die die unterschiedlichen Bedürfnisse der Unternehmen berücksichtigen und neue Liquidität bereitstellen.

Zu den Maßnahmen zählen unter anderem jene, die vom Kreditversicherungsinstitut SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero) zur Verfügung gestellt werden, bekannt unter dem Namen

“Supportitalia”. Es handelt sich um Finanzierungen mit einer staatlichen Bürgschaft im Ausmaß von bis zu 90 Prozent des finanzierten Betrages mit einer Laufzeit von bis zu acht Jahren und mit der Möglichkeit, einen tilgungsfreien Zeitraum von 36 Monaten zu beantragen.

Für KMU (Klein- und Mittelunternehmen) sind Darlehen mit Bürgschaft des Zentralen Garantiefonds FCG (Fondo Centrale di Garanzia) bis zu 90 Prozent, mit einer Laufzeit von bis zu acht Jahren, von denen ein Jahr tilgungsfrei ist, vorgesehen.

Für beide Maßnahmen, SACE und FCG, gelten die vom Notstandsregime aufgrund der Ukraine-Krise vorgesehenen Bedingungen, so dass es keine Auswirkungen auf die normalen begünstigten Plafonds gibt.

Nicola Calabrò, Beauftragter Verwalter der Gruppe Südtiroler Sparkasse und Generaldirektor der Sparkasse, erklärt: „Steigende Rohstoffpreise und Energiekosten belasten einige Unternehmen immer stärker, und die Banken können dabei eine wichtige Rolle spielen, um schwierige Situationen zu vermeiden. Wir arbeiten an weitere Lösungen, um diese Phase zu überwinden, die hoffentlich nur vorübergehend ist. Wir sind uns bewusst, dass die Unternehmen einen größeren Finanz- und Liquiditätsbedarf benötigen werden. Diese ersten Initiativen, die wir als Sparkasse anbieten, gehen in diese Richtung.“

Mario Crosta, Generaldirektor von CiviBank AG, fügt hinzu: „In einem besonders komplexen gesamtstaatlichen und internationalen wirtschaftlichen Umfeld ist die CiviBank ständig bemüht, ihr

Engagement in den Territorien, in denen sie tätig ist, zu verstärken sowie Familien und Unternehmen konkret zu unterstützen. Der Plafond ist eine Bestätigung unserer Bereitschaft, zeigt unsere Nähe zum Territorium und ergänzt unser Angebot an Finanzierungen von Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden und in erneuerbare Energien.“