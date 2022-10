Teure Energie: Burgstall will eigenen Weg gehen

Burgstall – Mit dem Ziel, den Strompreis für die Bürger zu senken, startet Burgstall im Etschtal die erste Energiegemeinschaft Südtirols. Am 4. Oktober hat der Gemeindeausschuss von Burgstall einen entsprechenden Beschluss unterzeichnet.

Die Gemeinde macht mit und Medienberichten zufolge sind Betriebe und Bürger dazu aufgerufen, ebenfalls teilzunehmen. Energie soll vor Ort produziert werden, damit der Strompreis für die Burgstaller gesenkt werden kann.

Zunächst werde geprüft, welche und wie viele Dächer der gemeindeeigenen Gebäude sich für Photovoltaikanlagen überhaupt eignen, erklärt Bürgermeister Othmar Unterkofler. In einem zweiten Schritt sollen dann private und betriebliche Gebäude miteinbezogen werden, mit dem Ziel, möglichst viele Photovoltaik-Platten auf den Dächern im Gemeindegebiet zu installieren.

Mit den Einnahmen aus der produzierten Sonnenenergie und der Förderung für den gemeinsamen Energieverbrauch soll der Strom dann für alle Mitglieder der Energiegemeinschaft günstiger werden.

Unterstützt wird das Pilotprojekt vom Raiffeisenverband Südtirol, der Alperia AG und dem technologische Partner Regalgrid.

Dem Entschluss zur Gründung einer Energiegemeinschaft waren drei Monate intensiver Arbeit vorausgegangen zwischen Bürgermeister, den verschiedenen Akteuren der Gemeindeverwaltung von Burgstall und den Projektpartnern. Bei der Sitzung des Gemeinderats am 20. September konnte das Beratungsteam – Barbara Passarella für den Raiffeisenverband Südtirol, Alessandro Costa für Alperia AG und Stefano Nassuato für Regalgrid sämtliche Aspekte der geplanten Energiegemeinschaft klären.

Der Gemeindeausschuss von Burgstall hat am 4. Oktober schließlich den Beschluss zur Gründung einer Energiegemeinschaft gefasst. Die Gemeinde Burgstall stellt damit die Dächer der gemeindeeigenen Gebäude für die Erzeugung von Energie aus Photovoltaikanlagen zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit Unternehmern und der gesamten Bürgerschaft soll damit die gemeinschaftliche Energieproduktion- und Nutzung in die Wege geleitet werden.