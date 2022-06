Teure Tropeninsel im Passeiertal

St. Martin in Passeiertal – Die Bedingungen, um ein Hotel zu bauen, sind derzeit äußerst ungünstig: Lieferengpässe aufgrund der Pandemie, der Klimawandel und hohe Energiekosten wegen des Kriegs in der Ukraine sind wahre Preistreiber. Das hat Heinrich Dorfer am eigenen Leib erfahren.

Zwischen 20 und 30 Millionen Euro hat er für die Errichtung der Quellenhof See Lodge in St. Martin im Passeiertal ausgegeben. Dies erklärte der Hotelier selbst auf einer Pressekonferenz. Das pharaonische Hotel soll Malediven-Feeling in das Südtiroler Seitental bringen – unter anderem dank eines künstlichen Sees mit Palmen und anderen tropischen Gewächsen am Ufer sowie eines Unterwasser-Restaurants.

Das Luxushotel ist nur für Paare und Erwachsene gedacht. Kinder und Jugendliche unter 14 haben keinen Zutritt.

Vier Villen sind in die Struktur integriert. Sie wurden mitten im künstlichen See errichtet und bieten neben einer Terrasse ein privates Schwimmbad mit Whirlpool, eine finnische Sauna, komfortable Sonnenliegen und eine Hängematte über dem Wasser.

Von 26 Suiten haben fünf direkten Zugang zum See. Neben dem Unterwasserrestaurant gibt es noch zwei weitere und der Wellness-Bereich erstreckt sich insgesamt auf 800 Quadratmetern.

Auch unter den Hoteliers war das Projekt nicht unumstritten. Debatten zur Nachhaltigkeit machen vor dem Tourismussektor nicht halt. Doch schon jetzt ist das Hotel gänzlich ausgebucht, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Die Kritik, dem Umweltgedanken zu wenig Rechnung zu tragen, versucht Heinrich Dorfer zu entkräften. So speise sich der See aus erneuerbaren Quellen und der Energieverbrauch werde von der Eigenproduktion gedeckt.

Offenbar trifft die „Tropeninsel“ auf 600 Metern Höhe den Nerv der Zeit. Internationale Konflikte verunsichern die Urlauber. Auch Flugreisen sind nach Corona weniger gefragt. Paradiesische Flecken, die nur wenige Autostunden entfernt liegen, werden – vor allem für Gäste aus Deutschland – deutlich attraktiver.