Tiroler Lebensmittelkette “MPreis” 2021 erneut mit Umsatzplus

Der Tiroler Lebensmittelhändler “MPreis” hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 mit 990 Mio. Euro erneut ein Umsatzplus erwirtschaftet (2020: 981 Mio. Euro). Dies teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Angaben zum Gewinn machte der Lebensmittelhändler nicht, verwies aber auf Investitionen in grüne Mobilität – darunter die Errichtung einer Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff – und den Ausbau digitaler Angebote. Zudem seien neue Märkte entstanden.

Trotz “herausfordernder Rahmenbedingungen” konnten alle Arbeitsplätze gesichert und durch die Eröffnung neuer Märkte in Tirol, Kärnten und Südtirol gar zusätzliche Stellen geschaffen werden, hieß es. Insgesamt sei die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und Südtirol auf mehr als 6.000 gestiegen.

“Ohne den Einsatz und das Verständnis unserer Mitarbeiter*innen, die aufgrund der Umstände mit zusätzlichen Belastungen konfrontiert waren, wäre diese positive Entwicklung nicht möglich gewesen”, betonte die Geschäftsführung. Vor allem die Einschränkungen in der Gastronomie und die Rückgänge im Tourismus insbesondere in der Wintersaison hätten sich in den westlichen Bundesländern bemerkbar gemacht.

Bedeutende Investitionen habe das Familienunternehmen im Mobilitätsbereich getätigt. Die firmeneigene Wasserstoff-Anlage ist Ende März in Betrieb genommen worden. Damit seien die Grundvoraussetzungen für eine emissionsfreie Belieferung der Märkte mit Brennstoffzellen-Lkws gestellt worden. Die ersten drei Brennstoff-Lkws sollen im ersten Halbjahr 2022 die ersten Filialen anfahren. “MPreis” betreibt über 300 Märkte in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Oberösterreich sowie in Südtirol.