Tirols Touristiker vor Lockdown-Ende optimistisch

Auch in Ischgl öffnen am Sonntag wieder Lokale und Hotels

Tirol sperrt wieder auf. Mit diesem Sonntag gehört der Lockdown der Vergangenheit an und man öffnet entsprechend der vom Bund vorgegebenen Mindeststandards – also de facto alles bis auf die Nachtgastronomie, wenngleich freilich nur für Geimpfte und Genesene. Den Bundesländer freigestellte, tirolspezifische Verschärfungen werde es jedenfalls nicht geben, hieß es seitens des Landes auf APA-Anfrage. Die Touristiker zeigten sich nach dem Lockdown-Aus optimistisch.

Während der Handel Sonntag-bedingt geschlossen hat, öffnen am letzten Tag dieser Woche in Tirol wieder unter anderem Gastronomie und Hotels. Der Wintertourismus nimmt also schön langsam Fahrt auf – wenngleich es sich aufgrund der Rahmenbedingungen um einen “sanften Start” handle, wie von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) abwärts allenthalben betont wird.

“Wir haben schon sehr positive Rückmeldungen aus den Kernmärkten”, betonte der Tourismusobmann in der Tiroler Wirtschaftskammer, Landtagsabgeordnete und Hotelier Mario Gerber (ÖVP) im APA-Gespräch. Die Kernmärkte – das seien vor allem Deutschland, die Schweiz sowie die Beneluxländer. Nun gelte es, die Anfragen in beträchtlicher Zahl durch gezielte Information und Werbung auch in letztendliche Buchungen umzumünzen. Am Sonntag werde jedenfalls aufgrund der Kurzfristigkeit noch nicht mit größeren Reisebewegungen zu rechnen sein – diese würden sich im Sinne eines “soften Hochfahrens” langsam aufbauen. Aber in einigen Regionen, vor allem in Gletschernähe, wie etwa dem Ötztal- oder Paznauntal, aber auch im Unterland, sei auch schon unmittelbar nach Lockdown-Ende mit einem gewissen Zustrom zu rechnen.

Gerber gab aber deutlich zu verstehen, dass man nicht mit einem sofortigen Zurück in Vor-Corona-Zeiten rechne. So erwarte man auch zu Weihnachten und Neujahr hinsichtlich Auslastung und Buchungen tirolweit nicht ein Erreichen des früheren Niveaus.

Unter den Tourismusbetrieben herrsche jedenfalls eine “extreme Erleichterung”. Gleichzeitig richtete der Landtagsabgeordnete einen eindringlichen Appell an die Betriebe, die Corona-Vorschriften – also 2G – “rigoros zu kontrollieren”. Dies sei im Sinne der Sicherheit und auch des Images des Tiroler Tourismus immens wichtig.

Unterdessen gab es im Bundesland auch Neues an der Test-Front. Mit kommender Woche werde das kostenlose PCR-Gurgeltestsystem ausgerollt, ließ Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) wissen. “Mit den PCR-Gurgeltests, die an über 300 Standorten in Tirol bezogen und zurückgegeben werden können, wird das umfassende Covid-Testangebot des Landes nochmals um ein weiteres Standbein ergänzt”, so Leja in einer Aussendung. Vonseiten des Landes würden für dieses Testsystem bis Ende März 2022 62 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Konkrete Details zum PCR-Gurgeltest-Angebot würden kommende Woche präsentiert.