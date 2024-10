Tivoli Audio: Model Two Digital soll Blickfang im Regal sein

Von: APA/dpa

Der Two Digital von Tivoli Audio sieht reichlich retro und ein wenig edel aus mit seinem prominenten Drehknopf am kastigen Holzgehäuse. Der Zwei-Wege-Lautsprecher verbindet sich via Bluetooth, Airplay2 und Google Cast mit Zuspielgeräten und versteht sich mit Diensten wie Tidal oder Spotify Connect.

Den Lautsprecher aus Aluminium und Holz mit 20-Watt-Verstärker gibt es in drei Farben Weiß/Silber, Schwarz und Walnuss/Gold. Im Regal oder auf der Küchenbank sollten 25,2 x 12,3 x 15,8 Zentimeter (B/H/T) Platz sein. Der Sound ertönt ab 399 Euro UVP.