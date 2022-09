Bozen – In wenigen Tagen beginnt wieder die Törggelezeit. 16 Buschenschänke mit dem Qualitätssiegel „Roter Hahn“ des Südtiroler Bauernbundes bieten zum Auftakt am 1. Oktober neben Verkostungen ganz besondere Aktionen an. Mit der Initiative „Törggelen am Ursprung“ möchten diese Betriebe das unverfälschte Törggelen erlebbar machen und an die Ursprünge dieser beliebten Südtiroler Tradition erinnern.

Herbstzeit ist in Südtirol Törggelezeit. Wenn die Trauben geerntet und die Kastanien gesammelt sind, öffnen seit Jahrhunderten Bäuerinnen und Bauern ihre Stuben und Keller, um dort das Ende der Ernte zu feiern. Waren es früher Erntehelfer und Nachbarn, genießen nun Einheimische und Gäste gleichermaßen den neuen Wein, die Kastanien und die traditionelle bäuerliche Küche.

Den Auftakt zur heurigen Törggelesaison machen 16 Betriebe des Qualitätssiegels „Roter Hahn“ mit „Törggelen am Ursprung“. Damit will der Südtiroler Bauernbund wieder zurück zu den Ursprüngen dieser Südtiroler Tradition und sie authentisch erlebbar machen. „Zum echten authentischen Törggelen gehört, dass der Wein selbst eingekellert und ein guter Teil der angebotenen Produkte direkt von den eigenen Feldern stammt. Auf den Teller kommen nur typische Gerichte aus der bäuerlichen Küche“, erklärt Hans J. Kienzl, der Leiter der Abteilung Marketing im Südtiroler Bauernbund. Getörggelt wird nur dort, wo es eben Wein und Kastanien gibt und nur von 1. Oktober bis zur Vorweihnachtszeit. „Alle 16 Buschenschankbetriebe bei ‚Törggelen am Ursprung‘ liegen am Eisacktaler Keschtnweg oder in den klassischen Weinbaugebieten.“ Erkennbar sind die Betriebe am „Buschen“, einem Strauß aus Zweigen und Reisern, die mit einem roten Band zusammengeknüpft sind, und der während der Törggelezeit oberhalb des Hauseingangs hängt.

Am 1. Oktober laden die teilnehmenden Buschenschankbetriebe zur Verkostung von Schnäpsen, Marmeladen und Sirupen ein. Zudem können Imkereien oder die Selchkammern besichtigt werden. Höhepunkt ist das Entzünden des traditionellen „Keschtnfeuers“. Darauf rösten die Bauern die ersten Kastanien der Saison. Dazu werden der traditionelle süße Most, der „Sußer“, oder Wein gereicht. Begleitet werden diese Köstlichkeiten von weiteren hausgemachten Spezialitäten; süße Krapfen gibt’s als Nachspeise.

Für die beliebte Gerstsuppe wird bei einem Großteil der Buschenschankbetriebe Regiokorn-Gerste aus heimischer Produktion verwendet.

Mehr Informationen gibt es unter www.roterhahn.it/toerggelen-am-ursprung. Neben den Buschenschankbetrieben gibt es noch die „Roter Hahn“-Hofschankbetriebe. Sie liegen nicht in den Weinbaugebieten und nehmen daher nicht bei „Törggelen am Ursprung“ teil, sind aber immer einen Besuch wert.

Die folgenden Höfe laden zu „Törggelen am Ursprung“ ein:

Ebner, Atzwang/Ritten, Weinverkostung, Tel. 340/1521644

Ebnicherhof, Oberbozen/Ritten, Führung durch Hof und Kastanienhain, Tel. 392/6085866

Fronthof, Völs am Schlern, Hofführung und Besichtigung des Kellers, Tel. 0471/601091

Gostnerhof, Barbian, Weinverkostung, Tel. 0471/654357

Griesserhof, Vahrn, Weinverkostung, Tel. 0472/834805

Luggin Steffelehof, St. Nikolaus/Kaltern, Sußerverkostung, Tel. 0471/963608

Nalserbacherkeller, Nals, Imkereiführung, Tel. 0471/678661

Oberlegar, Terlan, Führung im Kastanienhain, Tel. 334/3189520

Oberpartegger, Villanders, Besichtigung der Selchkammer und des Weinkellers, Tel. 340/8269291

Planitzer, Montan, Hofführung, Tel. 0471/819407

Pschnickerhof, Villanders, Besichtigung der Schnapsbrennerei mit Verkostung, Tel. 0472/843498

Rauthof, Meran, Sußerverkostung, Tel. 0473/244741

Rielingerhof, Siffian/Ritten, Weinbergführung mit Weinverkostung, Tel. 0471/356274

Schnalshuberhof, Algund, Hofführung, Tel. 0473/447324

Villscheiderhof, Brixen, Kellereibesichtigung, Tel. 0472/832037

Winklerhof, Villanders, Hofführung, Tel. 0472/843105