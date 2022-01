Transit – Italiens Frächter kritisieren Kompatschers Autobahn-Vorstoß

Die Pläne des Südtiroler Landeshauptmanns Arno Kompatscher (SVP), in den kommenden Wochen das Konzept einer “digitalisierten Brennerautobahn” bei der Regierung in Rom einzubringen, stößt bei den italienischen Frächtern auf Widerstand. Vor “neuen restriktive Maßnahmen für italienische Lkw am Brennerpass”, warnte der Präsident von Conftrasporto-Confcommercio, Paolo Uggè, am Mittwoch in einer Presseaussendung.

“Es geht hier um eine neue Maßnahme, die die Provinz Bozen für den Transit von Lastkraftwagen auf der Autobahn A22 einführen will, eine Art Reservierungs- und Mautsystem, das die aus Italien kommenden und über den Brennerkorridor nach Österreich fahrenden Lastkraftwagen und Waren schädigen würde. Diese Maßnahme ähnelt sehr stark den Anfang der 1990er Jahre eingeführten Ökopunkten, bei denen jedem Unternehmen eine Anzahl von Punkten zugeteilt wurde, die je nach den Emissionen des Fahrzeugs reduziert wurde”, so Uggé.

Kompatscher sei nun dabei, dieses Ökopunkte-System zu aktualisieren bzw. zu verschlechtern, “indem er ein Reservierungssystem für den Schwerlastverkehr einführt”. “Dabei zeigen die offiziellen Statistiken, dass die größten Umweltverschmutzer die mit Touristen beladenen Autos sind. Es scheint aber einfacher zu sein, den Güterverkehr zu bestrafen und weiterhin Urlauber anzuziehen. Immer im Namen des Umweltschutzes”, kritisierte Uggé.

Die Frage sei: “Auf wessen Seite steht Bozen? Warum schlägt Südtirol Österreich nicht vor, die Bahn auszubauen, anstatt unserer Wirtschaft weiter zu schaden?”, meinte der Präsident. “Vielleicht, weil es viel länger dauern würde und die Investitionen hauptsächlich von der österreichischen Regierung getragen werden müssten”, gab sich Uggé selbst eine mögliche Antwort.

Kompatscher hatte am Wochenende im APA-Interview in dem Konzept einer “digitalisierten Autobahn” eine einmalige Chance gesehen, dem überbordenden Transitverkehr auf der Brennerstrecke mittel- und langfristig Herr zu werden. Mit dem neuen System soll umweltfreundlicher Transitverkehr belohnt und umweltschädlicher per Maut verteuert werden.

Eine Umsetzung beurteilte der Landeshauptmann als realistisch, weil die Grundidee vom italienischen Umweltminister, vom Verkehrsminister sowie vom Ministerpräsidenten Mario Draghi begrüßt werde. Für ein schrittweises Umsetzen brauche es die jeweilige staatliche Ebene sowie die EU-Ebene. Auch Letztere habe in Person von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) bereits positive Signale gesendet. Die “digitalisierte Autobahn” werde von Südtirol und anderen Provinzen wie dem Trentino im Zuge der Einbringung des Konzepts für die Neuvergabe der Brennerautobahn-Konzession miteingebracht, so Kompatscher.