Treibstoffpreise: Steigerung von 30 und mehr im Vergleich zum Sommer 2021

VZS vergleicht in Südtirol und in Nachbarregionen

Bozen – Reisen kann diesen Sommer kostspieliger werden, jedenfalls für jene, die mit dem Auto unterwegs sind. Günstiger tankt es sich jenseits der Landesgrenzen: Beim Preisvergleich der Verbraucherzentrale (VZS) lassen sich in Südtirol auch heuer die teuersten Treibstoffpreise nachweisen, wenn man diese zu den angrenzenden Regionen und Provinzen vergleicht.

Im Vergleich zur Erhebung im Vorjahr sind dieses Jahr die Treibstoffpreise erheblich gestiegen: In Südtirol und in den Nachbarregionen (Trentino, Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Mantova) ist der Preis für Benzin um 24,35 Prozent, für Diesel um 34,53 Prozent und für GPL um 25,61 Prozent gestiegen. Methan ist sogar um 84 Prozent teurer.

Die Teuerung in Tirol ist noch drastischer: Benzin ist um 60,55 Prozent, Diesel um 68,83 Prozent und GPL um 30,62 Prozent gestiegen, wodurch die Preise ein ähnliches Niveau wie jene in Norditalien erreicht haben. Einzige Ausnahme ist das Methan, welches „nur“ um 16,87 Prozent gestiegen ist und damit auch in absoluten Zahlen unter den norditalienischen Preisen liegt.

Unter den untersuchten Gebieten weist Südtirol auch weiterhin die höchsten Preise für Benzin, Diesel und LPG auf. Nur beim Methan liegt es an zweiter Stelle und wird knapp vom Trentino übertroffen, das mit 1,91 Euro pro Liter (gegenüber 1,87 Euro pro Liter in Südtirol) an erster Stelle steht. Venetien hingegen bietet die günstigsten Preise, außer bei Methan, wo es nach Brescia an zweiter Stelle steht.

Im Durchschnitt kosten Benzin, Diesel und Methan in den Nachbarregionen sechs Prozent weniger als bei uns. Bei LPG sind die Preise sogar um zwölf Prozent niedriger. Bei einer Tankfüllung für einen Mittelklassenwagen von 50 Liter in Venetien anstatt in Südtirol kann z.B. eine mögliche Preisersparnis zwischen zwölf und 25 Euro für Benzin- und Dieselfahrzeuge erzielt werden. Bei Reisen, die aus Südtirol hinaus führen, sollte am besten erst bei den jeweiligen Nachbarn getankt werden, denn die Preise (fast) aller Treibstoffe sind bei uns höher als in den Nachbarregionen.

„Trotz Maßnahmen der Regierung, welche die Steuern auf die Treibstoffe gesenkt hat, haben die Durchschnittspreise – erneut – kräftig angezogen“, kommentiert VZS-Geschäftsführerin Gunde Bauhofer. „Es bleibt abzuwarten, ob die von verschiedenen Staatsanwaltschaften bereits im Frühjahr aufgenommenen Ermittlungen über die Ursachen Früchte tragen.“

Durchschnittliche Preise Benzin und Diesel: Hier geht es zur Quelle!

Ein Vergleich der Kraftstoffpreise kann sich lohnen, da durchaus Einsparungen möglich sind – besonders wenn man nicht auf bedientem Tankservice besteht. Neben dem überregionalen Preisvergleich hat die VZS auch die fünf günstigsten Tankstellen Südtirols für die Treibstoffe Benzin, Diesel, Methan und LPG erhoben (Details siehe Tabellen).

Weitere Informationen

Die aktuellen Preise der Tankstellen Italiens sind unter folgendem Link aufrufbar: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area

Die günstigsten Tankstellen Österreichs findet man hier: https://www.oeamtc.at/spritapp/SimpleSearch.do?spritaction=showSimple (Region auswählen und im Feld „Sorte“ den jeweiligen Treibstoff eingeben).