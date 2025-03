Trump: US-Sonderzölle von 25 Prozent auf ausländische Autos

Von: APA/dpa/Reuters

US-Präsident Donald Trump will Sonderzölle auf alle Autos, die nicht in den USA gefertigt werden, in Höhe von 25 Prozent erheben. Das teilte der Republikaner am Mittwoch im Weißen Haus von Washington mit. Autohersteller würden dann in die USA ziehen und Fabriken bauen, verkündete der Republikaner zur Unterzeichnung eines entsprechenden Erlasses. Die EU will die Maßnahmen prüfen, laut Ökonomen dürften sich die Auswirkungen auf die deutsche Autoindustrie in Grenzen halten.

Die Maßnahmen sollten am 2. April in Kraft treten, das Geld werde ab dem folgenden Tag eingesammelt. Ein Berater des Präsidenten erklärte zudem, die Maßnahme gelte auch für die Kategorie der leichten Nutzfahrzeuge (light trucks). Trump hat seit längerem Zölle auf importierte Autos in Aussicht gestellt. Der Republikaner ärgert sich immer wieder über die Zölle der Europäischen Union auf Autoimporte aus den USA.

Von der Leyen bedauert US-Sonderzölle

In einer ersten Reaktion in der Nacht sprach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihr tiefes Bedauern über den Schritt aus. Die EU werde in den kommenden Tagen den Schritt zusammen mit anderen geplanten Maßnahmen prüfen. Von der Leyen setzt zudem angesichts des zunehmend eskalierenden Handelskonflikts mit den USA weiter auf Gespräche. Die EU werde sich um Verhandlungslösungen bemühen und dabei ihre wirtschaftlichen Interessen schützen, teilte sie mit. Sie betonte zudem: “Als große Handelsmacht und starke Gemeinschaft von 27 Mitgliedstaaten werden wir gemeinsam unsere Arbeitnehmer, Unternehmen und Verbraucher in der gesamten Europäischen Union schützen.”

Deutsche Politiker forderten indessen eine harte Reaktion der EU. “Die Antwort kann nur europäisch sein, da Außenhandel in EU-Zuständigkeit liegt”, sagte Unions-Außenpolitiker Armin Laschet (CDU) dem ZDF. Reagiert werden müsse “mit voller Wucht” für den großen europäischen Binnenmarkt insgesamt. “Ähnlich wie Juncker” in der ersten Amtszeit Trumps geantwortet habe, solle wieder zweigleisig reagiert werden: “Gegenzölle androhen, die treffen und Angebot zu Gesprächen machen”, so Laschet.

Die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, mit der auch die österreichische Wirtschaft stark verwoben ist, dürften sich einem Bericht zufolge erst einmal in Grenzen halten. Kurzfristig würde das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,18 Prozent niedriger ausfallen, zeigen Berechnungen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW), die dem “Handelsblatt” vorliegen. “Auch wenn die Autoindustrie global sehr sichtbar ist und ein Zollsatz von 25 Prozent im historischen Vergleich sehr hoch ist – außerhalb Nordamerikas bleiben die gesamtwirtschaftlichen Effekte überschaubar”, sagt IfW-Ökonom Julian Hinz, Professor für Internationale Volkswirtschaftslehre an der Universität Bielefeld, dem Blatt. Die geringen Auswirkungen hierzulande begründen sich laut Hinz dadurch, dass die Hersteller Autos in der Regel in der Nähe von dem Markt bauen, wo sie verkauft werden. Deshalb würde “Europa insgesamt eher wenig zu spüren bekommen”. Viele deutsche Automobilhersteller haben in den vergangenen Jahren ihre Fertigungskapazitäten in den USA ausgebaut.

“Unsere Automobilbranche wird florieren

US-Präsident Trump baut indessen auf einen Schub für die US-Autoindustrie. “Wenn Sie Ihr Auto in den Vereinigten Staaten bauen, gibt es keinen Zoll”, sagte der Republikaner im Weißen Haus. “Wir werden uns einen Teil des Geldes zurückholen, das uns genommen wurde”, argumentierte Trump. Der Schritt werde dafür sorgen, dass Automobilhersteller wieder vermehrt in den USA produzieren, sagte der US-Präsident voraus und beteuerte: “Ich denke, unsere Automobilbranche wird florieren wie noch nie zuvor.”

Der Schritt heizt den Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union weiter an. Besonders die deutsche Autoindustrie dürften die Strafmaßmaßnahmen hart treffen. Trump will mit den Zöllen die USA als Produktionsstandort stärken und Handelsdefizite abbauen.

“Befreiung Amerikas”

Dies sei der Beginn des “Tages der Befreiung in Amerika”, sagte Trump weiter. Er spricht seit Wochen davon, der 2. April – an dem er ein großangelegtes Zollpaket verkünden will – werde ein “Tag der Befreiung” für das Land werden. Die Auto-Zölle sind also nur ein Vorgeschmack auf weitere Sonderabgaben, die Trump in der kommenden Woche vorstellen will.

Trump wettert regelmäßig gegen EU

Dem Republikaner ist die gesamte Europäische Union ein Dorn im Auge – denn die USA importieren mehr Autos aus der EU als umgekehrt. Der 78-Jährige hat sich schon in der Vergangenheit immer wieder über die Zölle der EU auf Autoimporte aus den USA aufgeregt. Während die USA auf Autos aus der EU nur 2,5 Prozent Zoll erheben, verlangt die EU 10 Prozent auf US-Autoimporte. Allerdings sind die US-Zölle auf Pickups und leichte Nutzfahrzeuge mit 25 Prozent deutlich höher. Einige Unternehmen produzieren daher in den USA oder liefern die Fahrzeuge in Einzelteilen und setzen sie in den USA zusammen.

Trump stört sich an strengen EU-Vorschriften

Trump stört sich auch an weiteren Vorschriften der EU wie strengen Emissions- und Sicherheitsstandards, die als weitere Handelshemmnisse wirken können. Ein Mitarbeiter Trumps sagte, dass die 25-Prozent-Zölle zusätzlich auf bisher geltende Zölle für Autoimporte aufgeschlagen würden. Die Autopreise in den USA dürften steigen mit der Verhängung weitreichender Zölle. Einige Hersteller wie Ford Motor, Hyundai und Stellantis könnten vorübergehend von den Zöllen profitieren, da sie viele unverkaufte Fahrzeuge bei den Händlern zu stehen hätten, so die “New York Times”.

Zölle als strategisches Machtinstrument

Trump nutzt Zölle gezielt als Druckmittel in der Außenpolitik. Er hat bereits Strafmaßnahmen auf Einfuhren aus China, Kanada und Mexiko verhängt. Zumindest für die beiden Nachbarn setzte er die Zölle teilweise wieder aus – auch auf Drängen der amerikanischen Autoindustrie. Außerdem verhängte die US-Regierung Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte.

Ein Importzoll ist eine Abgabe, die an der Grenze auf Waren erhoben wird, die aus dem Ausland eingeführt werden. In der Regel zahlt sie das importierende Unternehmen. Fachleute halten Zölle für eine riskante Strategie, um einen Handelskonflikt auszutragen, weil dies vor allem die Verbraucherpreise ansteigen lässt und damit die Normalbürger am meisten trifft.