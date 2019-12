Trump will Zeremonie bei Handelsabkommen mit China

US-Präsident Donald Trump rechnet mit einer baldigen Unterzeichnung des jüngst ausgehandelten Handelsabkommens mit China. Auch solle es eine entsprechende Zeremonie zwischen ihm und Chinas Präsident Xi Jinping geben. “Wir werden eine schnellere Unterzeichnung haben, weil wir es erledigen wollen. Der Deal ist abgeschlossen, er wird nur noch übersetzt”, sagte Trump am Dienstag.

Die USA und China hatten sich Mitte Dezember nach monatelangem Gezerre auf ein erstes Teilabkommen in ihrem seit Monaten anhaltenden Handelsstreit geeinigt. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hatte damals betont, dass Vertreter beider Länder in der ersten Jännerwoche die erste Phase des Abkommens unterzeichnen würden.

Das chinesische Außenministerium betonte am Mittwoch, dass beide Länder in engem Kontakt stünden. “Die Wirtschafts- und Handelsteams beider Seiten stehen in engem Austausch über die detaillierten Vereinbarungen für die Unterzeichnung des Abkommens und andere Folgearbeiten”, sagte Außenministeriums-Sprecher Geng Shuang in Peking.