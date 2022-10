Twenty-Urteil: Betreiber geben sich kämpferisch

Bozen – Zum gewichtigen Staatsratsurteil im Fall des Einkaufszentrums Twenty in Bozen haben sich nun auch die Eigentümer und Betreiber zu Wort gemeldet. Dr. Giovanni Podini, CEO der Podini AG, und Pierangelo Fadel, Geschäftsführer der Twentyone srl, der Gesellschaft, die Eigentümerin des Einkaufszentrums Twenty in Bozen ist, geben in einer Aussendung bekannt, dass sie vom Urteil völlig überrascht wurden. Aus der Erklärung ließt man große Enttäuschung heraus, gleichzeitig wird unterstrichen, dass man kämpfen wolle.

Wir wurden von unseren Anwälten in Kenntnis gesetzt, dass der Staatsrat am 6. Oktober sein Urteil verkündet hat, mit dem die Berufungen der Podini AG, der Twentyone Srl und der Provinz Bozen gegen zwei Urteile des Landesverwaltungsgerichts aus den Jahren 2019 und 2021 zurückgewiesen wurden, mit denen der Beschluss der Landesregierung aus dem Jahr 2013 und die kommunale Baugenehmigung für die Erweiterung des Twenty für nichtig erklärt worden waren. Die Nachricht kommt für uns unerwartet und völlig überraschend. In den unterschiedlichen Bauabschnitten des Einkaufszentrums Twenty haben wir stets alle vorgeschriebenen Verfahren sowie alle von den zuständigen Stellen erteilten Auflagen und Genehmigungen eingehalten, die sich heute, fast 10 Jahre später, als unrechtmäßig erweisen. Auf der Grundlage dieser Genehmigungen haben wir den erweiterten Teil gebaut, ihn vermarktet und seitdem über 500 Familien in der Provinz beschäftigt. Heute, fast 10 Jahre später, nach der Fertigstellung des Einkaufszentrums, wird uns gesagt, dass die Genehmigungen der Provinz und der Gemeinde ohne unser Verschulden unrechtmäßig waren. Dieser Umstand birgt die Gefahr, dass die 500 Beschäftigten und ihre Familien, die tagtäglich in Twenty arbeiten, enormen Schaden erleiden und die Rolle, die Twenty für die Stadt und ganz Südtirol inzwischen eingenommen hat, zunichte gemacht wird. Im Laufe dieser zehn Jahre ist Twenty zu einem Bezugspunkt für alle Bürger geworden, die aus Notwendigkeit oder Wunsch hierherkommen, um einzukaufen, ihre Besorgungen zu erledigen, einen entspannten Nachmittag zu verbringen oder einfach nur eine Stunde der Ablenkung zu genießen. Wir sprechen hier von Millionen von Menschen, die dieser Möglichkeit beraubt würden, was für die gesamte Gemeinschaft auf Gemeinde- und Provinzebene von großem Nachteil wäre. Selbstredend werden wir alle erforderlichen Maßnahmen in die Wege leiten, um die Fortführung der Verkaufsaktivitäten in allen Geschäftsräumen des Einkaufzentrums Twenty zu gewährleisten.