Über 50 Zentimeter Neuschnee in Obereggen

Obereggen – Am Samstag, den 9. April 2022, findet nach zwei Jahren Pause wieder die Wohltätigkeitsveranstaltung auf der beliebten Mayrl Alm in Obereggen statt. Pro verkauften Burger spenden die Mayrl Alm und die Bergbahnen von Obereggen je einen Euro. Somit fließen pro verzehrten Hamburger jeweils einen Euro an die Vereinigung „Peter Pan“, welche krebskranken Kindern in Südtirol hilft und einen Euro an den Verein Comedicus, welcher aufmunternde Besuche für Kinder und ihre Eltern in Südtirols Krankenhäusern organisiert.

Neben vielen lokalen Spezialitäten wird es am 9. April den bewährten und mit vielen verschiedenen Beilagen gespickten Mayrl-Burger geben. Das Brot für den Mayrl-Burger backt für die Veranstaltung die Bäckerei Pichler am Fuße des Latemar im Dorf Eggen. Das Fleisch kommt vom Rind vom Erbhof Flecker in Eggen (1.200 m) und der Käse, aus hochwertiger Milch vom Grauvieh, von der Hofkäserei Learner (1.360 m) in Deutschnofen. Der Speck stammt vom Gerberhof und die Eier vom Bacherhof, beide historische Bauernhöfe in Eggen (1.200 m). Die Wirte der Mayrl Alm und Brüder Mark und Sebastian Eisath garantieren: „Wir achten auf unserer Hütte besonders auf beste Qualität und setzen, sofern dies möglich ist, immer auf regionale und nachhaltige Naturprodukte“. Ein Burger wird heuer 13 Euro kosten. Für beste Stimmung sorgt ein Deejay und ab 12.00 Uhr die Band „The Jamsons“. Das Charity-Event auf der Mayrl Alm kann am Samstag, 9. April 2022, mit den Skiern und dem Sechsersessellift Absam-Maierl oder auch zu Fuß mit der Kabinenbahn Ochsenweide und dann über den Winter-Alm-Weg erreicht werden. Im Rahmen des letzten Mayrl-Burger-Day überreichten die Organisatoren des Mayrl-Burger-Day dem Bozner Kinderarzt und Vereinigungsvorsitzenden von „Peter Pan“, Dr. Michael Mayr, und dem Vizepräsidenten von „Comedicus“ Dr. Lorenz Larcher, jeweils einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro.